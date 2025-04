Fernando Alonso esperava lutar por pontos no GP do Bahrein de Fórmula 1 depois de se classificar em 13º lugar, mas suas esperanças foram rapidamente reduzidas depois de ver o ritmo fraco da Aston Martin na pista de Sakhir no domingo.

Vendo que não tinha o desempenho necessário para lutar por pontos naturalmente, o espanhol tentou uma estratégia mais arriscada, mas o aparecimento do Safety Car fez com que ela fosse cancelada e por fim, pouco pôde fazer para evitar seu 16º lugar.

"Não tínhamos o ritmo, então, independentemente do pneu que escolhemos, não foi suficiente. Por isso, prolonguei bastante a corrida com os médios, chegando a perder algumas posições para fazer uma última corrida mais curta, mas então o safety car saiu e todos paramos na mesma volta."

"Portanto, mesmo nosso pequeno risco de estratégia não pôde ser realizado no final com o safety car, mas acho que isso não mudou nada", explicou.

Alonso reconhece que a Aston Martin precisa melhorar o mais rápido possível, pois, no momento, estão muito longe do que esperam e também fora dos pontos, especialmente nas áreas de baixa velocidade, que continuam sendo o ponto fraco da equipe de Silverstone um ano depois.

"Precisamos melhorar. Foi um fim de semana difícil, esperávamos ser lentos com todas as áreas de baixa velocidade no Bahrein, mas precisamos melhorar o carro, não é apenas a baixa velocidade, acho que é um pouco de tudo"

"A baixa velocidade foi nosso setor mais fraco na Austrália, no Japão e na China. O Bahrein é assim e foi nosso fim de semana menos competitivo, então é aí que precisamos nos concentrar. Acho que estamos tentando tudo o que podemos. Difícil na largada, mas também no meio da curva. Parece que o carro está morrendo em baixa velocidade. Um problema conhecido, que também tivemos no ano passado e ainda temos", disse ele.

Pensando na próxima corrida, na Arábia Saudita, o bicampeão disse que poderia ser uma pista melhor para o AMR25, mas que marcar pontos seria igualmente difícil novamente.

"Eu realmente acho que Jeddah será um pouco melhor para nós, mas marcar pontos é um pouco difícil no momento. As quatro principais equipes estão em uma liga diferente e sempre há Haas, Williams e AlphaTauri um pouco à nossa frente. Você rapidamente se torna a sétima ou oitava equipe e, nessas posições, não consegue marcar pontos, a menos que tenha muita, muita sorte", concluiu o piloto da Aston Martin.

