A Red Bull e o canal de televisão britânico Sky Sports ainda estão vivendo um momento de 'tensão' depois do boicote da equipe de Fórmula 1 à rede durante o GP da Cidade do México. Nesta segunda-feira, o diretor responsável, Billy McGinty, visitará a fábrica em Milton Keynes para tentar amenizar o clima.

De acordo com o jornal britânico, Daily Mail, a visita do responsável pelo canal será para aliviar o estressa causado pelo apresentador Ted Kravitz ao alegar que tinham roubado o título de oito vezes campeão do mundo de Lewis Hamilton na temporada de 2021. Um comentário que para a Red Bull foi inadmissível. Vale lembrar que o boicote acontece quase um ano depois da Sky usar um vídeo de Max Verstappen acertando a barreira de proteção como propaganda para o Natal.

"Não teve nada a ver com este fim de semana, mas com este ano. Eles estão constantemente se mexendo e desrespeitando, especialmente uma pessoa em particular. Chega um ponto em que é o suficiente e eu não aceito", disse Max.

Durante o evento de lançamento do GP de Las Vegas neste fim de semana, o comentarista da Sky Sports, David Croft, estava no fórum conversando com os pilotos presentes, Lewis Hamilton, George Russell e Sergio Pérez e foi questionado por Russell se ele tinha permissão para entrevistar o o piloto da Red Bull.

