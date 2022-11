F1: Mercedes sabe momento no qual errou no desenvolvimento do W13

Carregar reprodutor de áudio

A trajetória da Mercedes na Fórmula 1 2022 foi bem complicada, devido a uma interpretação errônea do novo regulamento técnico da categoria, criando um carro que chegou a brigar para não cair no Q1. Mas, com o passar dos meses, voltou a ser um candidato sério à luta por pódios e, quem sabe, vitórias.

Em Brackley, a equipe tem consciência dos equívocos no processo de desenvolvimento do W13, mesmo com o avanço convertido em 15 pódios ao longo do ano com George Russell e Lewis Hamilton. Com isso, a equipe se encontra na luta pelo vice-campeonato a duas provas do fim, a 40 pontos da Ferrari.

Toto Wolff reconheceu que houve uma confusão da parte da equipe, sinalizando ainda o momento exato em que os problemas da Mercedes começaram: "Acho que agora entendemos melhor onde que erramos com o carro. Quase podemos voltar a uma decisão que tomamos em outubro do ano passado".

O austríaco assinalou o solo e a altura do carro como os principais pontos nos quais o desenvolvimento focou: "Pensamos que poderíamos correr com o assoalho no chão, mas não tivemos como".

"Assim, foi sobre dar pequenos passos, e enquanto nossa trajetória é uma crescente, mesmo com pequenos contratempos, acredito que estamos em um caminho positivo", disse à Sky Sports F1.

Andrew Shovlin, diretor de engenharia da Mercedes, também foi um nome muito ativo no trabalho em cima do W13 e, assim como Wolff, fixou a data que mudou a trajetória da equipe para pior, concordando com outubro do ano passado.

"Imagino que Toto se referia a uma fase de muitas experimentações e testando coisas nos fins de semana de corrida para aprender e aperfeiçoar a direção do nosso desenvolvimento no futuro".

"Nos últimos meses, aumentamos nossos testes, e o resultado nos levou a entender os problemas que tivemos no desenvolvimento do carro. Estamos voltando ao começo da temporada, quando o carro sequer rodava direito".

