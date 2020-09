O diretor de prova da Fórmula 1, Michael Masi, disse que a brita usada para os limites da pista vista em Mugello não pode ser aplicada em todos os circuitos, apesar de agradar os pilotos.

Ao contrário de muitas instalações modernas, Mugello tem caixas de brita que revestem grande parte do circuito, a ponto de, nas notas dos diretores de corrida emitidas para as equipes, Masi formalmente observou que “os limites da pista na saída das curvas 3, 5, 9, 11 e 15 não será monitorado, pois o limite de definição em cada um desses locais é a brita”.

O assunto das áreas de escape e limites da pista se tornou um tema quente regular nas instruções dos pilotos de F1 neste ano.

No GP da Bélgica, Carlos Sainz sugeriu que o equilíbrio entre risco e recompensa estava errado depois que a grama artificial foi removida da beira da pista para ajudar Spa a ganhar uma licença da Federação Internacional de Motociclismo.

Como resultado, a penalidade foi ainda menor do que antes para qualquer piloto de F1 que escapou para fora da pista. Sainz foi um dos muitos pilotos de F1 que preferiu o arranjo de cascalho em Mugello às áreas de pista de asfalto.

“Acho ótimo ver as caixas de brita de volta”, disse o espanhol. “E provavelmente vai dar à FIA alguma confiança de que esse tipo de área de escape funciona para proteger dos limites da pista e de todos os problemas que estamos tendo em outras pistas, então foi bom ver”.

No entanto, quando questionado se a brita poderia ser usadas de forma mais ampla, Masi ressaltou que não era possível. “Não, não podemos tê-las em todos os lugares”, disse o australiano. “Não é algo único, como já disse várias vezes. Precisamos encontrar as soluções adequadas com cada um dos proprietários e operadores de circuito”.

“E vamos continuar trabalhando nisso. Já discutimos isso com os pilotos. Então eu acho que é pedir muito. Não é a solução em todos os lugares, vamos colocar dessa forma”.

Diretor da Associação de Pilotos de Grandes Prêmios, Sebastian Vettel sugeriu que uma possível opção seria uma faixa de brita entre a pista e um escoamento de asfalto. “Acho que, como piloto, você prefere o fato de que, se você sair, será penalizado”, disse o piloto da Ferrari.

“Acho que torna as coisas muito mais diretas. Mas eu acho que você tem que equilibrar também a brita contra o asfalto para saber se as coisas dão errado”.

“Talvez possamos ter uma solução intermediária onde inicialmente você tem uma faixa de brita e, portanto, não adianta ir muito longe, e depois ter asfalto para ter menos escoamento, aproximar os espectadores da pista e torná-lo mais seguro para nós, para que os carros reduzam a velocidade se você perder o controle ou algo assim”.

“Não é fácil, mas com certeza com todo o asfalto em algumas pistas, isso tira o caráter e torna um pouco mais fácil cometer erros”.

VÍDEO: Entenda como quebras da Honda deixam Verstappen tenso na Red Bull

PODCAST: Motorsport.com debate a crise sem fim da Ferrari na temporada 2020 da F1