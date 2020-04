Em tempos de prevenção ao coronavírus, a Fórmula 1 proporciona em suas plataformas um bom programa para passar o tempo: o GP do Brasil de 2016, que será transmitido ao vivo no Facebook e no YouTube da F1 e no F1.com ao meio-dia deste sábado, de graça.

Aqui, refletimos sobre como os principais pilotos reagiram a essa corrida espetacular, onde a brilhante performance de Lewis Hamilton pela vitória em Interlagos criou a perspectiva de um emocionante final de temporada em Abu Dhabi.

Hamilton: vitória fácil

Lewis Hamilton, Mercedes AMG Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Apesar das condições extremamente difíceis por causa da chuva, que forçaram atrasos e paralisações, Hamilton achou que as coisas não estavam tão difíceis, pois ele sugeriu que era a vitória mais fácil que conseguiu em muito tempo.

"Foi uma corrida muito fácil", disse Hamilton. "Provavelmente, uma das mais fáceis. Não tive momentos complicados. Silverstone em 2008 foi muito mais difícil do que isso."

Verstappen encarna Senna na chuva

Podium: Third place Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Mas, apesar do sucesso de Hamilton e das implicações para o título, ele não foi o principal ponto de discussão depois da corrida.

Esse elogio foi para Max Verstappen, que fez algumas manobras ousadas de ultrapassagem para se recuperar de uma estratégia errada para conseguir um lugar ao pódio mais tarde.

Seu chefe de equipe, Christian Horner, disse depois que o desempenho do holandês o lembrava da performance de Ayrton Senna e Michael Schumacher na chuva.

"Você tem que compará-lo com os grandes", disse ele. "Você não costuma assistir a uma corrida como essa e acho que o que vimos hoje foi algo muito, muito especial."

Vettel: Max não foi correto

Sebastian Vettel, Ferrari SF16-H Photo by: Ferrari

Nem todo mundo estava tão feliz, com Sebastian Vettel bastante impressionado com a maneira como Verstappen passou por ele na saída da última curva.

"Acho que estava correndo com ele lado a lado", disse Vettel. "Ele me viu, eu ainda tinha um pouco do meu bico à frente e ele estava muito mais rápido. Mas não acho que foi correta a maneira que ele me passou na curva."

Aulas de quadriciclo

Max Verstappen, Red Bull Racing RB12 Photo by: Red Bull Content Pool

O dia de Verstappen não foi perfeito, e houve um momento de parar o coração quando ele rodou e quase colidiu nas barreiras de proteção. Mais tarde, ele revelou que as lições que aprendeu andando de quadriciclo o ajudaram naquele momento.

"É algo que você aprende dirigindo um quadriciclo na neve ou andando de kart", explicou. "Você tem um momento e tenta sempre corrigi-lo com certeza. É algo que venho fazendo desde muito jovem."

Adeus de Massa

Felipe Massa, Williams, carries a Brazilian flag as he walks back to his garage in tears after crashing Photo by: Motorsport Images

Quem acabou abandonando foi Felipe Massa, que naquele momento sentiu que estava participando de seu último GP do Brasil.

Refletindo depois em sua coluna, Massa revelou que teve uma despedida secreta no final da noite com seus fãs em casa.

Com o título de Nico Rosberg mais tarde e o recrutamento de Valtteri Bottas para a Mercedes, vindo da Williams, Massa voltou atrás da decisão e competiu mais um ano na F1 pela equipe britânica.

