Para marcar o retorno aos Estados Unidos após dois anos fora, nada melhor que prestar reverência a um dos esportes mais tradicionais do país: o basquete. A Fórmula 1 anunciou uma parceria com a NBA, principal liga de basquete do mundo, para uma série de ações publicitárias durante o GP em Austin neste fim de semana, incluindo uma série de imagens do carro de 2022 com pinturas inspiradas nas identidades dos times da NBA.

A parceria tem também como objetivo celebrar a 75ª temporada da NBA, cujo campeonato teve o pontapé inicial nesta terça-feira (19), com vitórias dos atuais campeões, Milwaukee Bucks, em cima do Brooklyn Nets, e do Golden State Warriors contra o Los Angeles Lakers.

Esta é a primeira vez que as duas categorias realizam uma parceria do tipo, que contará com ativações tanto in loco, durante as atividades do GP dos Estados Unidos, em Austin, como também pelas redes sociais.

Nesta quinta-feira, dia 21, as equipes da F1 disputarão um campeonato de lances livres em uma quadra de basquete que será construída no paddock do Circuito das Américas. Lendas da NBA estarão presentes para treinar os pilotos, que terão 10 tentativas para acertar o máximo possível, em busca de uma premiação de 20 mil dólares para uma instituição de caridade de sua escolha.

Além disso, a F1 começou a divulgar nesta quarta-feira imagens do novo carro da categoria, que será introduzido em 2022, com pinturas inspiradas nas identidades das equipes da NBA. Nessa primeira leva, foram divulgadas as pinturas de: Milwaukee Bucks, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers, Los Angeles Clippers, Sacramento Kings, Los Angeles Lakers, Indiana Pacers, Detroit Pistons, Phoenix Suns e Golden State Warriors. Veja abaixo as imagens:

