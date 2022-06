Carregar reprodutor de áudio

Em meio às negociações sobre futuro do GP da França, o CEO da Liberty Media, Stefano Domenicali avaliou ideia de que corrida poderia ser disputada fora de Paul Ricard.

A notícia não apenas coloca em dúvida o futuro da continuidade de Paul Ricard no calendário, mas potencialmente também dá à Fórmula 1 uma moeda de troca em suas negociações em andamento sobre um novo acordo para o GP de Mônaco. Um GP da França em Nice daria ao esporte um novo evento de alto nível a poucos quilômetros do Principado.

Domenicali fez referência à oferta de Nice em entrevista ao jornal francês L'Equipe.

"Historicamente, a França tem sido uma nação importante no automobilismo", disse ele. "Você pode não saber disso, mas há um projeto incrível com Nice, que quer um GP. É ótimo, pois prova que outros destinos em seu país estão interessados ​​na F1.

“Vamos analisar as condições e estudá-las cuidadosamente. Outras coisas podem vir muito em breve. Tudo o que posso dizer é que, no final de julho, você saberá mais sobre o futuro do seu GP.”

Juntamente com a Bélgica, a França é uma das corridas que podem ser alteradas, já que a F1 luta para encaixar todos os novos eventos do calendário enquanto mantém sua posição nos mercados europeus tradicionais.

Uma terceira corrida nos Estados Unidos foi confirmada para acontecer em Las Vegas em novembro de 2023, enquanto o retorno de Kyalami parece quase certo de ocorrer em abril, depois que Domenicali se encontrou com o governo sul-africano no início desta semana. A China também deve retornar ao cronograma com uma vaga no final da temporada.

"O calendário para o próximo ano está sendo preparado", disse ele ao L'Equipe. "Ter 30 GPs não seria razoável. Nossa opção preferida seria manter 23 ou 24 corridas.

“E para conseguir isso, com base na demanda, vamos trabalhar com o princípio da rotação – não só para a Europa, mas também para outros países.

“Somos um campeonato do mundo e África não tem lugar no calendário neste momento. Isso precisa mudar.

"As discussões estão progredindo e acho que teremos uma resposta em breve. Ter uma corrida lá enquanto Lewis Hamilton ainda está correndo seria formidável."

Questionado sobre o controverso relacionamento da F1 com a Arábia Saudita ele disse: "Nunca pensamos em deixar a Arábia Saudita [após o ataque]. Acho que seria um erro político e esportivo. A corrida foi fabulosa com esse duelo entre Charles e Max. E eu acho que a F1 tem um papel a desempenhar.

“Isso pode gerar mudanças. O ministro do esporte saudita realmente comunicará nas próximas semanas sobre o progresso feito e compartilharemos essas informações com as equipes e pilotos. Deixar aquele país teria colaborado para o aumento de seu isolamento. Você não pode mudar uma cultura antiga em um ano."

