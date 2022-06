Carregar reprodutor de áudio

A decisão da FIA de intervir no impacto das quicadas na segurança dos pilotos de Fórmula 1 parece ser, à primeira vista, uma vitória de curto prazo para a Mercedes. Como a equipe que enfrentou o maior desafio em “domar os saltos” de seu carro, qualquer coisa que ajude a se livrar do fenômeno parece ser algo que ele poderia ser uma mais-valia.

Se todas as equipes forem forçadas a correr em uma janela de configuração onde o porpoising não é um risco, então isso pode ajudar a nivelar um pouco o campo de jogo.

Por essa razão que o chefe da equipe Red Bull, Christian Horner, sugeriu após o GP do Azerbaijão que qualquer mudança de regra para intervir nesta frente seria "injusta" para as equipes que não estavam sofrendo com o problema.

Mas, aprofundando no que a FIA está planejando, parece que o órgão está se aproximando das coisas ligeiramente diferente de como Horner tem temido.

Na verdade, existe a possibilidade de a FIA impor limites que podem realmente dificultar em vez de ajudar a competitividade da Mercedes no curto prazo. Uma mensagem crítica no anúncio da FIA é que ele está buscando produzir uma métrica – baseada nas cargas de aceleração vertical do carro – que ajudará a definir um nível aceitável para as quicadas no futuro.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Embora os detalhes finais do que o corpo diretivo do automobilismo está planejando fazer não tenham sido tornados públicos, o primeiro passo é um exercício de coleta de dados puro. A partir do primeiro treino no Canadá neste fim de semana, a FIA coleta os dados de telemetria e realiza uma avaliação técnica mais aprofundada dos carros e seu comportamento para entender melhor o impacto do porpoising, olhando as pranchas abaixo dos carros.

Com esses dados no sistema, um rigoroso limite ou frequência de força G será imposto aos carros na pista para garantir que nenhum piloto tenha que sofrer o “tipo de espancamento” que Lewis Hamilton sofreu tão dolorosamente em Baku.

Com um limite estabelecido, as equipes capazes de correr seu carro baixo, rente ao chão e sem quicar, não teria que mudar nada para cumprir tal métrica. No entanto, para qualquer equipamento que esteja enfrentando problemas à medida que ele fica seu carro mais perto do chão, pode ser uma dor de cabeça competitiva.

Pois se a FIA tem uma métrica e estipula uma tolerância máxima para a quicada, qualquer equipe sendo muito agressiva com sua configuração, poderia ser forçada a fazer mudanças para limar o porpoising. Isso pode significar tirar o carro de sua janela de configuração ideal e sacrificar o tempo de volta para garantir o cumprimento das regras, garantindo que os pilotos não sofram os efeitos nocivos dos quiques.

Aqueles pilotos que lutam mais com o porpoising agora pode ter uma corrida mais suave, mas às custas do desempenho, que os levaria ao fundo do grid. No entanto, embora possa haver alguma dor de curto prazo para as equipes que não têm que lidar com este problema, a probabilidade também é de melhores soluções sendo colocadas em prática para além de 2023.

As queixas de Russell durante o fim de semana de Baku foram mais direcionadas à F-1, questionando se a categoria queria que o porpoising continuasse sendo um problema para o esporte nos próximos anos. E a FIA sugeriu que agora serão feitos esforços com as equipes para ajudar a encontrar maneiras de erradicá-lo.

O órgão quer uma reunião com as equipes para "definir medidas que reduzam a propensão dos carros a exibir tais fenômenos a médio prazo". A ideia é fazer com que a F1 não fique na discussão do limite máximo do porpoising, mas que oferece soluções nas regras para banir completamente esse efeito da nova geração de carros.

Isso poderia ser entregue através de mais possibilidade de tecnologia na suspensão, até mesmo um retorno à F1 de suspensão ativa, ou talvez até mesmo tornar os amortecedores em massa legais novamente.

É a falta de tais ferramentas na suspensão em meio às regras atuais de 2022 que tem sido um fator na Mercedes lutando para domar o W13 – portanto, qualquer assistência neste longo prazo seria certamente bem-vinda à montadora alemã, que tenta voltar à frente do grid.