Fim da rodada tripla da e o mercado de pilotos volta a ser notícia principal e dessa vez o foco está na Haas, onde Nico Hulkenberg surgiu como um sério candidato para substituir Mick Schumacher em 2023.

Embora ainda não haja confirmação oficial de que Schumacher não terá o contrato renovado, o chefe da equipe, Gunther Steiner, tem conversado ativamente com outros candidatos nas últimas semanas. Antonio Giovinazzi, que pilotou pela equipe no TL1 em Monza no fim de semana passado, está no topo da lista há algum tempo.

Ele é a escolha favorita do parceiro de motores: a Ferrari, embora Steiner diga que a marca italiana não tem voz no assunto e só pode oferecer sugestões. Hulkenberg, que competiu nas duas primeiras corridas da temporada como piloto reserva da Aston Martin, também está na lista de candidatos à Alpine.

O alemão correu pela equipe Enstone em 2017 e 2018 e é bem conhecido pelo chefe da equipe Otmar Szafnauer de seus dias na Force India e Racing Point. No entanto, fontes sugerem que a estrela da F2 Jack Doohan está se aproximando do assento da Alpine.

Steiner admitiu que Hulkenberg é um candidato para a Haas, mas insistiu que ele é um dos muitos pilotos que ainda estão sendo considerados.

“Todo mundo com uma superlicença está na lista”, disse ele ao Motorsport.com. “Acho que ele é um candidato como todos os outros, porque tem uma superlicença, fez F1, tem experiência.

“Quero dizer, não há ninguém que esteja correndo agora que você poderia conseguir se quisesse mudar. Só temos que ver qual é a melhor decisão.”

Antonio Giovinazzi não causou nenhum dano ao apresentar um bom desempenho no TL1 em Monza, tendo se aquecido ao pilotar a Ferrari do ano passado em Fiorano alguns dias antes. Ele terminou a sessão a apenas 0,3s do piloto regular Kevin Magnussen, apesar de um erro em sua melhor volta.

Giovinazzi terá outra corrida de TL1 em Austin, mas Steiner continua minimizando o significado de suas sessões, confirmando que elas foram acordadas como um favor ao chefe da Ferrari, Mattia Binotto, que queria que seu reserva ganhasse alguma quilometragem.

“As pessoas pensam muito nisso”, disse Steiner sobre Giovinazzi. “Foi mais que a Ferrari nos pediu para correr com seu piloto reserva, não foi 'agora precisamos testá-lo e tirar uma conclusão disso.'

"Ele fez um trabalho muito bom entrando, ele nunca pilotou este carro regular. Ele estava com a bola imediatamente, ele era muito bom.

“É bom ver que o carro é bom, porque se alguém que não está no carro há um ano faz isso, o carro não pode ser tão ruim.”

Giovinazzi deixou claro que quer voltar ao grid em 2023.

“Vimos que este ano tivemos realmente um silly season com o mercado de pilotos e tudo mais e não sei o que será”, disse o italiano.

"Quero estar aqui no ano que vem com certeza, não é segredo, mas não está em minhas mãos. Então vamos ver o que podemos fazer e, por enquanto, concentro-me em fazer um ótimo trabalho nessas duas sessões. Uma acabou, agora temos outro."

A reserva da Haas, Pietro Fittipaldi, continua sendo outro candidato para a vaga de 2023, com algumas fontes indicando que ele pode estar ligado a um acordo de patrocínio.

A equipe ainda não usou nenhuma de suas sessões de TL1 de estreia, e o brasileiro – que largou as duas últimas corridas da temporada 2020 – continua qualificado para fazê-las, e é a escolha atual da equipe para o trabalho.

