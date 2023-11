O brasileiro Felipe Drugovich, piloto de testes e de desenvolvimento da equipe Aston Martin na Fórmula 1, terá nos próximos dias seus últimos compromissos dentro da pista na atual temporada da categoria.

Atual campeão da Fórmula 2, o piloto de Maringá (PR) mais uma vez participará do primeiro treino oficial de um GP de F1, neste caso o de Abu Dhabi, última etapa do ano na principal categoria do automobilismo mundial.

Assim como em setembro, no GP da Itália, em Monza, Drugovich pilotará o carro do canadense Lance Stroll, o titular da equipe com sede em Silverstone, na Inglaterra. “Será uma boa oportunidade para eu poder ter noção de como o AMR23 se desenvolveu durante a temporada”, explica Felipe, que, no início do ano, também substituiu Stroll nos testes de pré-temporada no Bahrein, em fevereiro.

“A equipe tem feito boas corridas, então acredito que será uma boa sessão para eu me adaptar ainda mais ao carro e me preparar para a terça-feira, quando participarei dos testes de pós-temporada também em Abu Dhabi. O objetivo é fazer o melhor trabalho possível para o desenvolvimento do carro para o próximo ano”, completou Drugovich, que recentemente renovou contrato de piloto reserva com a equipe inglesa para 2024.

O Treino Livre 1 do GP de Abu Dhabi, do qual Felipe participará, será realizado às 6h30 (horário de Brasília), com duração de uma hora e transmissão ao vivo no BandSports. A prova será no domingo (26), às 10 horas, e será transmitida pela Band. O Motorsport.com acompanha tudo.

Horários e onde ver ações de F1 e F2 em Abu Dhabi, além dos nosso programas de YouTube:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 06h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 10h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 07h30 Bandsports Classificação Sábado 11h Band e Bandsports Corrida Domingo 10h Band Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h05 Bandsports Classificação Sexta-feira 08h Bandsports Corrida 1 Sábado 09h20 Bandsports Corrida 2 Domingo 06h15 Bandsports Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

