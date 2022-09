F1: Felipe Drugovich fala de primeiro dia na Aston Martin

Carregar reprodutor de áudio

Na última quarta-feira, o campeão da Fórmula 2, Felipe Drugovich, realizou o primeiro dia de atividades na fábrica da Aston Martin, equipe da qual ele agora é membro do programa de desenvolvimento de jovens pilotos, sendo que foi o primeiro membro da academia da equipe de Fórmula 1 baseada em Silverstone.

Entre as atividades realizadas pelo brasileiro, está a modelagem do assento de Fórmula 1 e também testes no simulador. Ele também vai participar de testes com o carro de 2021, o que é permitido pelo regulamento. O primeiro contato de Drugovich com um carro de Fórmula 1 será em Abu Dhabi.

“Olá a todos, Felipe aqui. Estou em Silverstone com a equipe. Estive no simulador hoje e também moldei o meu assento. Estou muito empolgado para isso. Encontrei muitas pessoas, pessoas novas dentro do time. Estamos nos preparando muito. Estou muito feliz com essa oportunidade e ansioso por Abu Dhabi”, disse Drugovich em vídeo postado pela equipe.

Com isso, a Aston Martin cumpre uma regra que foi introduzida nesta temporada: ceder dois treinos livres ao longo do ano para jovens pilotos. A primeira ocasião foi no Grande Prêmio de Monza, em que Nicky de Vries assumiu o voltante do carro de Sebastian Vettel no primeiro treino livre. Já Drugovich vai correr no lugar de Lance Stroll no primeiro treino livre do GP de Abu Dhabi, que acontecerá no dia 18 de novembro, às 7h da manhã pelo horário de Brasília.

O segundo contato do campeão da Fórmula 2 com um carro de Fórmula 1 está programado para ocorrer nos testes com pilotos novatos em Yas Marina, logo após o GP de Abu Dhabi, última etapa do campeonato da F1.

