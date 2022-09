F1: Pérez afirma que não se importa com colocação no campeonato

Carregar reprodutor de áudio

A segunda parte da temporada 2022 da Fórmula 1 vem sendo difícil para Sergio Pérez, depois de um início promissor em que lutou pelo primeiro lugar na classificação geral com seu companheiro de equipe da Red Bull, Max Verstappen, ele agora perdeu mais 100 pontos em comparação com o holandês.

Embora matematicamente ainda possa lutar pelo título, ele precisa que Verstappen abandone grande parte das seis corridas restantes e ele conquiste as vitórias e pódios, uma realidade que o faz admitir que o título é algo em que não pensa mais. Para Checo Pérez, sua missão no restante do calendário de 2022 é alcançar o maior número de vitórias para reiniciar forte em 2023.

“É importante para mim terminar forte, ser muito competitivo, voltar a vencer corridas. Esse é o meu objetivo nas últimas seis corridas, voltar à vitória”, disse Pérez em uma transmissão ao vivo com a FOX Sports México.

"É praticamente um fato que Max ganha o campeonato", acrescentou o mexicano que assegurou que não tem interesse no vice-campeonato e que é uma posição indiferente para ele. “Ser segundo ou terceiro não importa para mim. O importante agora é voltar a um nível competitivo. Nestas últimas seis corridas, procurarei ser competitivo para fechar 2022 forte e começar 2023 forte.”

No entanto, o piloto da Red Bull tem um objetivo claro na parte final da temporada deste ano: triunfar no Autódromo Hermanos Rodríguez no Grande Prêmio da Cidade do México, corrida onde em 2021 conseguiu um lugar no pódio ao lado de Verstappen.

Sergio Pérez, Red Bull Racing RB18, na volta de apresentação Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“Minha prioridade é chegar em um momento muito bom da minha temporada. Sonho em ganhar o Grande Prêmio do México. Esperamos que todos nos saiamos muito bem nestas duas corridas para chegarmos fortes à América”, disse.

Para conseguir isso, Pérez deve retornar à forma que apresentou na primeira parte do ano, quando conquistou sua primeira pole position na Arábia Saudita e sua subsequente vitória em Mônaco. O mexicano disse acreditar que as últimas atualizações favoreceram o RB18 de Max Verstappen, mas ele não considera isso premeditado, então tentará encontrar a configuração que o servirá não apenas para este ano, mas também para a próxima temporada.

“Acho que nas últimas corridas, conforme o carro evoluiu, ele se afastou de mim, talvez eu não tenha me adaptado tão bem ao carro novo, mas nada, é algo que está em mim, que estou trabalhando com meu grupo de engenheiros para voltar".

“Sou o mesmo piloto de seis meses atrás, não há diferença nesse sentido. F1 é sobre pequenos detalhes. Dois décimos fazem uma diferença enorme, acho que isso tem sido a chave”.

Pérez acrescentou que durante as primeiras corridas se sentiu em conexão com o carro assim que entrou na pista. "Nos últimos GPs, passei o fim de semana me adaptando ou tentando me adaptar ao novo carro e isso tornou as coisas mais complicadas."

“Isso também não é algo novo na F1, já aconteceu muitas vezes. Está em mim, não estou dando desculpas, estou trabalhando mais do que nunca. Quem me conhece sabe que vou dar a volta por cima como quando as coisas ficam difíceis. Tenho certeza que vou fechar bem o ano”, concluiu.

