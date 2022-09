Carregar reprodutor de áudio

Sebastian Vettel afirmou que "nunca esteve muito perto" de uma segunda passagem pela Red Bull, apesar de ter acontecido uma "breve conversas" com os responsáveis da equipe depois deles ficarem cientes da sua saída da Ferrari na temporada de 2020 da Fórmula 1.

Vettel conquistou seus quatro títulos mundiais durante o tempo em que esteve com a Red Bull, seis temporadas, entre 2009 e 2014, antes de se juntar a Ferrari em 2015. A escuderia de Maranello optou por não renovar o contrato de Vettel quando ele expirou no fim de 2020, abrindo caminho para o piloto alemão mudar para a Aston Martin no ano seguinte.

Na época, Vettel estava ligado a um possível retorno a Red Bull e sabia-se que o piloto tinha falado com o consultor da equipe, Helmut Marko. Contudo, Christian Horner o tinha descartado como uma opção viável ainda durante o verão de 2020. O time de Milton Keynes acabou recorrendo a Sergio Pérez - que tinha se tornado um agente livre quando a Aston Martin decidiu contratar Vettel - para substituir Alex Albon.

Vettel foi questionado pelo Motorsport.com, em Monza, sobre a seriedade das negociações com a Red Bull após sua saída da Ferrari, mas ele disse que nunca tinha sido uma perspectiva firme.

“Tomei a decisão de me juntar à Aston Martin antes de pensar que estava realmente em discussão que Alex iria sair”, disse Vettel. “Então nunca foi muito perto. Mas é claro, eu conheço Christian, conheço Helmut. Com certeza, tive uma breve conversa com eles, mas nunca nada sério.

“E eu também sabia que se fosse, se fosse uma opção ou fosse sério, teríamos pelo menos conversado sobre isso. Mas nunca chegou a esse ponto. Então, obviamente, alguns meses depois, você pode olhar para trás e dizer 'e se' e assim por diante. Mas estou feliz com a escolha que fiz.”

Vettel se aposentará da F1 no final da temporada, deixando a Aston Martin depois de dois anos tendo como melhor resultado o segundo lugar no GP do Azerbaijão no ano passado. Esta temporada provou ser mais difícil para a equipe, mas o alemão disse que não havia arrependimentos sobre sua decisão de se juntar ao time.

“Esperávamos ser mais competitivos no ano passado e neste ano, mas não fomos”, disse.

“Estou muito feliz com a maneira como a equipe progrediu e [como] estamos trabalhando juntos. Então, obviamente, não é o sonho se tornando realidade, correr nas posições que estamos correndo, mas tem sido um desafio. Acho que aceitei e tentei aproveitar ao máximo.”

Vettel ainda não confirmou nenhum plano pós-F1 além de aparecer na Corrida dos Campeões em janeiro, e disse que atualmente “não está considerando nada” que mantenha qualquer vínculo com o paddock da categoria, como um papel não-piloto.

“O tempo dirá o que será possível fazer, se houver ou não uma oferta dessa natureza”, disse. “Então vou ver como me sinto. No momento, estou muito feliz por dedicar mais tempo em outras coisas e ansioso para ver mais as crianças e coisas assim.

“O tempo dirá se ficarei entediado em três meses ou três anos. Não sei. Vamos ver.”