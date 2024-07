F1: Mercedes explica "dificuldades" de Hamilton com efeito solo

A Mercedes afirma que Lewis Hamilton teve dificuldades para se adaptar à atual geração de carros de Fórmula 1 e que tem "trabalhado em sua forma de dirigir".

O heptacampeão da F1 encerrou sua série de 945 dias sem vitórias com a conquista do GP da Grã-Bretanha, dando margem a sugestões de que ele agora está familiarizado com os carros de efeito solo, que retornaram à F1 em 2022 como parte do novo conjunto de regulamentos.

A Mercedes tem sido atormentada por problemas de desempenho e de porpoising desde o início da última era da F1, o que deixou Hamilton desconfortável e ele foi eclipsado por seu companheiro de equipe George Russell na classificação. O diretor de engenharia de pista da Mercedes, Andrew Shovlin, diz acreditar que a equipe e Hamilton já deram a volta por cima.

Shovlin disse que "George sempre estabeleceu um padrão muito alto na classificação. E assim que chegou à F1, ele estava impressionando. Mesmo na Williams, ele estava fazendo algumas sessões de qualificação impressionantes, então sabemos que ele é muito rápido".

"Lewis não escondeu o fato de que os sábados eram seu dia difícil. Ele teve dificuldades com toda essa geração de carros que, na verdade, não combina com seu estilo".

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Foto de: Erik Junius

"Ele está trabalhando em seu modo de dirigir. Mas tivemos muito trabalho tentando fazer com que o carro fosse mais rápido - ele simplesmente não tem sido rápido o suficiente -, mas também com um equilíbrio de manuseio que os pilotos possam realmente atacar a volta no sábado".

"Fizemos progressos. Recentemente, George superou Lewis por uma margem bastante pequena. Por isso, é ótimo para a equipe que Lewis esteja de volta e que ele continue a se esforçar. Mas vamos continuar trabalhando nisso e tenho certeza de que veremos mais algumas pole positions de Lewis também".

Quando questionado sobre o aspecto em que Hamilton estava tendo dificuldades, Shovlin acrescentou: "Ele teve dificuldades principalmente na volta única. Portanto, seu ritmo de corrida de longa duração está sempre presente. E isso tem sido muito útil. É mais a maneira como ele quer atacar uma curva. Quando você faz isso, o carro começa a virar demais e você começa a aumentar a temperatura dos pneus".

"Portanto, a maior parte do nosso trabalho tem sido tentar dar a ele um carro que possa ser conduzido com um estilo muito ofensivo, extraindo dele o tempo de volta sem que ele se solte na entrada e o pegue de surpresa", completou.

NORRIS SUPERA VERSTAPPEN e lidera 6ª de BATIDA de Leclerc e CAOS na F1! POLÊMICAS na Hungria e mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PODCAST: A REAL chance de um brasileiro na F1 e o duelo NORRIS x VERSTAPPEN, com GERALDO RODRIGUES

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!