A Aston Martin chegou ao GP da Hungria de Fórmula 1 com uma atualização substancial que espera sanar algumas peculiaridades de manuseio que prejudicaram sua forma recentemente. Uma atualização anterior que estreou em Imola proporcionou mais downforce, mas também deixou o carro no limite, o que não foi ideal para Fernando Alonso e Lance Stroll.

As revisões que apareceram em Hungaroring, de acordo com seu diretor técnico Dan Fallows, têm como objetivo proporcionar "um melhor equilíbrio, um carro mais consistente".

É provavelmente por isso que não há grandes surpresas nem inovações no AMR24, com a equipe adotando mais uma abordagem de 'cirurgia corretiva' desta vez e tentando encontrar mais equilíbrio com as soluções que já tinha.

É também um pacote da frente para trás, com cada um dos componentes sendo alterado como forma de complementar o outro. Começa com a asa dianteira, que a equipe modificou mais extensivamente da última vez em Silverstone e apresenta um elemento superior mais carregado para os desafios apresentados por Hungaroring.

A maior parte do trabalho realizado pela equipe gira em torno de alterações no assoalho e em seus componentes auxiliares, com as grades do assoalho, a asa dianteira e o difusor, todos sujeitos a ajustes sutis.

Comparação do assoalho e da grade do Aston Martin AMR24 Foto: Não creditada

A curvatura e o formato da grade externa do assoalho foram modificados, junto da troca dos degraus de transição duplos menores por um degrau único maior (sinalizado pelas linhas pontilhadas brancas).

Enquanto isso, um entalhe foi retirado do canto frontal inferior da cerca mais interna, provavelmente para ajudar nas características de fluxo em diferentes alturas de percurso.

Essa é um caminho que já vimos várias outras equipes adotarem para ajudar a melhorar a estabilidade do fluxo. Normalmente, ela vem acompanhada de alterações no teto da seção do assoalho dianteiro, que também parece ter sido ajustado, já que há sinais óbvios disso ao redor da parte inferior do SIS do teto do piso, com uma linha de chute dupla agora presente na superfície (linhas pontilhadas vermelhas).

A parte dianteira da borda da asa também foi ajustada da mesma forma que seus rivais o fizeram recentemente, com mais curvatura adicionada e as alças ajustadas em seu comprimento e filetes de metal expostos adicionados para aumentar a rigidez.

Detalhes técnicos do Aston Martin AMR24 Foto de: Giorgio Piola

Na traseira do carro, a equipe fez ajustes no formato do difusor, que é descrito como "um formato ligeiramente modificado, com superfície de barco". A equipe está claramente buscando maximizar o desempenho da seção central do carro e tirar proveito das estruturas de fluxo renovadas que estão sendo geradas a montante.

Enquanto isso, as mudanças na parte externa dos elementos da asa do feixe ajudarão a produzir mais carga diretamente, além de ajudar a ativar a conexão aerodinâmica com o difusor e a asa traseira.

Detalhes técnicos do Aston Martin AMR24 Foto de: Giorgio Piola

Uma novidade da Aston Martin, mas semelhante a soluções que vimos em outros lugares, como na Ferrari SF-24, é uma nova palheta de afloramento em forma de ferradura na lateral do halo do AMR24, que está sendo usada para ajudar a redirecionar parte do fluxo de ar errante nessa região.

