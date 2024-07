F1 - Red Bull sobre Pérez: "Tudo está em aberto"

A Red Bull diz que "tudo está em aberto" com a formação de pilotos de suas duas equipes de Fórmula 1 após as férias de verão, já que as especulações continuam a girar em torno de Sergio Pérez.

Com os recentes desempenhos decepcionantes que deixaram a Red Bull com a sensação de que a forma de Pérez é "insustentável" a longo prazo, o piloto mexicano sabe que precisa melhorar seu desempenho.

Antes do GP da Hungria, Pérez disse que não tinha dúvidas de que permaneceria na equipe no próximo ano, mas o conselheiro de automobilismo da Red Bull, Helmut Marko, disse que a situação continua fluida. E a possibilidade de uma troca de pilotos também envolve a equipe irmã RB, com o desempenho de Daniel Ricciardo também colocando pontos de interrogação em seu futuro de longo prazo na equipe.

Em entrevista ao Motorsport.com, Marko disse se uma posição anterior de que as decisões sobre os pilotos da Red Bull e da RB ainda seriam tomadas neste verão: "Sim, porque também temos a Racing Bulls. Portanto, temos que considerar tudo".

Marko continuou, ressaltando que a sensação crescente de que o piloto reserva Liam Lawson era o favorito para assumir a vaga na Red Bull, caso fosse decidido que Pérez não permaneceria, não era necessariamente correta.

Ao ser questionado sobre os comentários de Yuki Tsunoda, da RB, de que seria "estranho" a Red Bull escolher Lawson em vez dele, Marko disse: "Ele deve primeiro esperar quais serão as decisões".

Perguntado pela ORF se havia um favorito entre Ricciardo, Tsunoda e Lawson, Marko respondeu: "Essa foi uma boa pergunta. Vou dar uma boa resposta: tudo está em aberto."

Sabe-se que Perez tem uma cláusula relacionada ao desempenho em seu contrato que permitiria à Red Bull dispensá-lo durante as férias de verão se ele não estiver a 100 pontos do companheiro de equipe Max Verstappen.

Helmut Marko, Red Bull Racing Foto de: Erik Junius

E, embora seja improvável ficar dentro dessa faixa, Marko deixou claro que, além dos termos contratuais rígidos, o que a Red Bull quer ver é um desempenho melhor - como o ritmo encorajador que ele mostrou no treino de sexta-feira na Hungria.

"Existem várias formas de cláusulas de desempenho e, no final das contas, não importa como é o contrato, você só precisa ter um bom desempenho", acrescentou.

"Vamos dar uma olhada nas duas corridas e depois nos sentaremos juntos para decidir o que e como as coisas continuarão após a pausa de verão".

A Red Bull ainda espera que Pérez possa mudar sua forma o suficiente nas próximas duas corridas para provar que tem o que é preciso para ajudar a equipe a vencer o campeonato de construtores.

O diretor da equipe, Christian Horner, disse à Sky após o primeiro treino na Hungria: "Todos nós queremos que Checo realize o potencial que ele teve nas primeiras quatro ou cinco corridas. E sabemos que ele é capaz disso".

"Foi por isso que optamos por ele no início do ano que vem, para tentar estabilizá-lo. E acho que ele tem estado um pouco confuso nas últimas corridas. Mas espero que hoje ele tenha dado sinais de que está saindo dessa situação".

"E a equipe está trabalhando duro com ele para apoiá-lo e garantir que ele encontre sua forma, porque precisamos desesperadamente dela."

Refletindo sobre as conversas que tiveram com Pérez nas últimas semanas, Horner disse que uma conversa no fim de semana do GP da Inglaterra.



"Temos um relacionamento realmente aberto", disse ele. "Eu me sentei com ele na cozinha da minha casa e disse: 'Vamos lá, o que está acontecendo? Há mais alguma coisa? Ele disse: 'Não, acho que estou apenas pensando demais nas coisas'."

Reportagem adicional de Ronald Vording e Frederick Hackbarth

NORRIS SUPERA VERSTAPPEN e lidera 6ª de BATIDA de Leclerc e CAOS na F1! POLÊMICAS na Hungria e mais

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PODCAST: A REAL chance de um brasileiro na F1 e o duelo NORRIS x VERSTAPPEN, com GERALDO RODRIGUES

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!