O ex-chefão da Fórmula 1, Bernie Ecclestone, apoiou as críticas feitas por Max Verstappen à série da Netflix Drive to Survive, que mostra os bastidores da principal categoria do automobilismo mundial, revelando ainda que nunca assistiu a um episódio da produção.

No aquecimento para o GP dos Estados Unidos, o atual líder do Mundial teceu críticas, em entrevista à Associated Press, à produção da série da Netflix, acusando-a de "falsificar rivalidades" em seus episódios, e aproveitou para anunciar sua decisão de não participar da quarta temporada da produção, com lançamento previsto para 2022.

"Eles falsificaram algumas rivalidades que não existem de verdade", disse o holandês. "Então decidi não participar disso e não dar mais nenhuma entrevista desde então, porque assim não tem nada para mostrar. Não sou uma pessoa que gosta de programas de drama, gosto dos fatos e das coisas reais".

Mesmo fora da F1, Ecclestone nunca deixou de comentar os rumos da categoria na qual comandou por décadas, inclusive com tom crítico à decisões tomadas pela Liberty Media, atual dona do Mundial.

Em entrevista à Reuters, o ex-chefão da F1, que está às vésperas de completar 91 anos, revelou que nunca assistiu um episódio sequer de Drive to Survive, e comentou sobre as declarações de Verstappen.

"Sou um cara realista, e sei que aquilo não será muito real. Eu sei como esses caras agem e pensam, muitos deles".

"E quando você vê que as coisas são retratadas completamente erradas, então talvez eu acabe ficando um pouco bravo, como Max".

Ecclestone ainda comentou sobre a disputa entre Lewis Hamilton e Verstappen pelo título da temporada 2021.

"Até então, tínhamos Lewis saindo da pole, e Lewis liderando da largada até a chegada e só. Ninguém fica animado com isso. Agora eu me vejo animado para assistir todos os treinos e corridas".

"Se você me dissesse 'eu vou vender minha casa e apostar todo o meu dinheiro em um deles, o que você faria?', eu te diria para apostar na roleta, porque qualquer coisa pode acontecer".

