O ex-piloto e comentarista da Sky, Martin Brundle, disse que as celebridades precisam de algumas 'maneiras e respeito' depois de uma confusão com a rapper Megan Thee Stallion no GP dos Estados Unidos de Fórmula 1.

Com as restrições da Covid-19 que limita o acesso antes da largada sendo suspensa pela primeira vez, Brundle fez o seu melhor para conseguir falar com algumas das celebridades convidadas pelos organizadores da F1.

O comentarista, no entanto, protagonizou uma 'confusão' ao tentar entrevistar a rapper MTS.

“Acho que ela está feliz... ok, chefe”, disse Brundle a um segurança, antes de perguntar à artista se ela tinha algum rap para categoria.

Depois que ela respondeu dizendo: "Não tenho rap hoje, sinto muito..." Brundle perguntou quem ela estava apoiando, antes de outro acompanhante intervir.

Um dos membros da equipe da MTS então disse a ele que ele 'não poderia fazer isso' - antes de Brundle responder: “Eu posso fazer isso, porque eu fiz”.

O momento no grid viralizou nas redes sociais no domingo, uma vez que levou os fãs a sugerir que as celebridades não deveriam aceitar convites para assistir às corridas de F1 se não estivessem dispostos serem entrevistados.

O próprio Brundle acessou o Twitter na tarde desta segunda-feira para deixar claro que não se sentia intimidado por celebridades - e pediu que elas e seus seguranças mudassem de atitude.

“Já me senti pressionado no grid antes, mas por gente chamada Senna, Prost, Schumacher, Mansell, Piquet e assim por diante”, disse Brundle.

“Seguranças que visitam o grid pela primeira vez não me incomodam, todo mundo tem um trabalho a fazer, mas eles poderiam talvez aprender algumas maneiras e respeito."

O incidente de Brundle com a MTS não foi o único momento embaraçoso em sua caminhada no grid de Austin, já que ele também foi ignorado pela estrela do tênis Serena Williams.

Tendo sido ignorado por Venus Williams alguns anos atrás, Brundle tentou falar com sua irmã antes da largada - mas foi completamente ignorado.

Aproveitando o momento de bom humor, o ex-piloto disse: “É uma dupla falta; é uma falha dupla.”

