Embora a Alpine não tenha comentado diretamente os rumores de que Franco Colapinto poderia substituir Jack Doohan no próximo ano, Bernie Ecclestone, ex-proprietário da Fórmula 1, revelou que Flavio Briatore, conselheiro da Renault, teve interesse no jovem argentino.

A equipe francesa anunciou em agosto que o australiano seria o parceiro de Pierre Gasly na próxima temporada, substituindo Esteban Ocon, que irá para a Haas.

No entanto, de acordo com o jornal italiano Gazetta dello Sport, o conselheiro da Alpine, Flavio Briatore, quer contratar Colapinto, da Williams, e o lugar de Doohan na equipe está em risco.

A reportagem italiano disse: "Flavio Briatore parece ter mudado de ideia e quer tirar o argentino Franco Colapinto de seus rivais. Se isso acontecer, os sonhos de Doohan, o piloto reserva de longa data da equipe, podem acabar".

Após essa reportagem, o jornal britânico Times afirmou que Briatore estava interessado em contratar o piloto da Williams e que a Alpine "estaria mais aberta à ideia de um acordo de empréstimo" do que a Red Bull.

O chefe de equipe de Williams, James Vowles, confirmou que a equipe não poderá oferecer a Colapinto uma vaga na F1 em 2025 devido ao contrato da equipe com Carlos Sainz e, portanto, está em negociações com outras equipes sobre o jovem piloto.

Em entrevista à Sky F1, Vowles afirmou: "No momento, estamos apenas analisando as opções disponíveis para o futuro dele. Esperamos ter algumas notícias para compartilhar em breve. Mas não há muito sobre o que falar no momento".

Enquanto os rumores continuam, a Alpine não fez uma declaração oficial sobre o assunto. No entanto, a equipe publicou um vídeo de Doohan treinando em uma esteira e colocou a legenda "2025 em andamento".

Enquanto a Alpine tomava pequenas medidas para dissipar os rumores, Ecclestone afirmou, em uma entrevista ao jornal alemão Blick, que Briatore havia ligado para ele e expressado seu interesse no novato da Williams.

De acordo com a publicação suíça, Briatore disse a Ecclestone que ele "quer absolutamente Colapinto para 2025" e que o preço pedido pelo argentino, de 20 milhões de dólares, "não era problema" para ele.

Foto: Andrew Hone / Motorsport Images

Embora Briatore tivesse que dispensar Doohan para abrir espaço para Colapinto, Ecclestone disse: "Na Fórmula 1, tudo é possível até que o dinheiro esteja no banco".

