O nome de Carlos Sainz, atual piloto da Ferrari na Fórmula 1, tem sido alvo de rumores com a Red Bull há muito tempo, mas não houve decisão por parte da gerência taurina, com o Sainz assinando com a Williams para 2025.

Entretanto, como seu contrato tem uma cláusula de rescisão antecipada, ele pode se mudar receber uma oferta da Red Bull. No entanto, há rumores de que a direção da equipe austríaca teme que Max Verstappen e Sainz não se dêem bem, vindo da época de Toro Rosso.

Sobre os temores de Helmut Marko, consultor e voz forte da Red Bull, Sainz disse ao portal alemão Auto Motor und Sport:"Acho que vou me dar bem com Max".

"Na época da Toro Rosso, tínhamos 16 e 19 anos, e ambos amadurecemos muito desde então. Na Toro Rosso, eles o colocam em uma equipe e dizem 'lutem uns contra os outros'. Então veremos quem é o melhor e quem será promovido para a Red Bull!"

"É por isso que a Toro Rosso existe. Você não está correndo lá pelo campeonato de equipes, caso contrário, o comportamento dos dois pilotos seria completamente diferente."

"Você pode ver isso com meus dois últimos companheiros de equipe, Charles [Leclerc] e Lando [Norris] - nunca tivemos problemas".

"Portanto, se meu relacionamento com Max é a razão pela qual não estou correndo lá, devo dizer que não há nenhum problema com isso".

"Se a decisão fosse baseada apenas nisso, seria absolutamente errado. Mas eu já disse isso a eles".

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

