O pai de Sergio Pérez, Antonio Pérez Garibay, pediu àqueles que disseram que seu filho se aposentaria da Fórmula 1 após o GP do México que pedissem desculpas e respondeu às acusações dizendo que “ele estará aqui pelos próximos dois anos”.

Aproximando-se do final do que ele descreveu como uma “temporada terrível”, o lugar de Pérez no grid da F1 tem sido objeto de muita especulação.

De acordo com rumores, Pérez anunciaria sua aposentadoria após a corrida em seu país de origem e optaria por sair por decisão própria, em vez de ser demitido pela Red Bull.

O respeitado jornalista de F1 Joe Saward afirmou que Red Bull e Pérez concordaram em um plano que “permitiria que ele saísse com mais tranquilidade, em vez de ser demitido”. Saward afirmou que isso também seria menos prejudicial para as vendas da Red Bull nas Américas.

Pérez respondeu a esta afirmação nas redes sociais dizendo que o ator principal, Leonardo di Caprio, disse “Não vou!” Ele respondeu compartilhando um clipe do filme “O Lobo de Wall Street” no qual repete a frase.

Em sua declaração sobre o assunto, Pérez disse à mídia: “Alguém vem criando esse boato nos últimos dois anos e todos estão levando isso a sério”.

“Estou ciente de que muitos dos meus fãs, especialmente as pessoas que vieram me apoiar no GP do México, esperavam algo assim e, como não é verdade, senti a necessidade de dizer algo sobre isso.”

“Só não acho certo espalhar boatos sem conhecer os fatos.”

O GP do México chegou e passou sem qualquer intercorrência deste assunto e agora o pai de Pérez exige desculpas.

“A mídia que disse que ele não correrá mais e que se despediria deveria pelo menos pedir desculpas”, disse o pai Pérez ao podcast da ESPN Racing.

Apesar das alegações de que Liam Lawson ou Franco Colapinto substituirão o piloto mexicano, Antonio Pérez está confiante de que seu filho, que assinou um novo contrato de dois anos em maio, não será demitido da equipe no final da temporada.

“Ele estará aqui pelos próximos dois anos”, disse Antonio Pérez. “Ele mesmo disse que planeja se aposentar na Red Bull e terá essa oportunidade.”

“A Red Bull é a equipe mais profissional do momento, uma equipe campeã mundial”

“Eles estão fazendo o que for preciso para voltar não só com o carro de Checo, mas também com o carro de Max Verstappen.”

“Eles estão lutando pelo campeonato. Acho que Max pode voltar a ser campeão mundial e a Red Bull está se preparando para ficar entre os três primeiros.”

