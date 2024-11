Com Gabriel Bortoleto próximo de fazer sua estreia na Fórmula 1, correndo pela Sauber / Audi a partir da temporada de 2025, Rubens Barrichello tratou de oferecer conselhos ao jovem piloto brasileiro, além de analisar o retorno do país à principal categoria do automobilismo mundial.

Em entrevista ao Beyond the Grid, podcast oficial da F1, Barrichello analisou o momento vivido pelo país na categoria e o que esperar de Bortoleto em sua estreia:

"Eu gosto dele, com certeza", disse. "Agora, não é uma questão de habilidade ao volante. É hora de ver o quão bem preparado ele está para entregar resultados. Agora, é tudo uma beleza. As pessoas te olham diferente, o paddock está de olho em você, e o comportamento agora é de se divertir".

"Mas ele é um piloto muito bom. Temos que ver como que ele se desenvolve em termos de gerenciamento mental, como ele lida com as coisas, porque será muita pressão. Ele é o próximo após um longo tempo sem termos [um brasileiro na F1], então há uma grande expectativa por parte do público. Temos que esperar para ver. Mas...".

Barrichello ainda ofereceu aquilo que considera "o melhor conselho" que pode dar a Bortoleto neste momento:

"Conheça a si próprio. Que ele consiga conhecer a si mesmo. Esse é o melhor conselho que posso dar a ele no momento. Não temos que ficar irritados ou tristes com os momentos ruins. Eles existem para nos tornarmos melhores".

"Seria chato sem isso. Você venceria todas as corridas, mas não saberia do valor de avançar passo a passo. Vencer uma corrida largando da pole é legal, mas vencer uma corrida largando do 18º lugar é ainda melhor!".

