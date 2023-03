Carregar reprodutor de áudio

Lewis Hamilton reclamou da estratégia e do acerto do carro no GP da Arábia Saudita de Fórmula 1. O piloto disse que a escolha de George Russell, quarto colocado, foi a melhor opção. Mesmo com essas reclamações, Hamilton terminou a corrida em quinto, depois de largar em sétimo.

Após a corrida, Hamilton disse à Sky que estava feliz com o sucesso da equipe e de Russell, mas escolheu as configurações erradas para a corrida e sua estratégia também não funcionou. O britânico heptacampeão largou com os pneus duros e depois trocou para os composto médio durante o período de safety car.

"A estratégia não funcionou para mim, a configuração estava errada. Se eu tivesse escolhido a configuração que o George tinha, estaria em uma posição melhor. Ainda há muito para trabalhar", disse.

"Eu optei por um caminho e ele [Russell] escolheu o outro e, na maioria das vezes, o caminho que ele segue é o errado, mas dessa vez simplesmente funcionou. Eu só conseguia acompanhar o ritmo dele, em vez de ser mais rápido. Vou trabalhar duro para garantir que estejamos em uma posição melhor no próximo fim de semana", assegurou o piloto.

"Conseguimos ótimos pontos para a equipe, George ficou em quarto e ele foi incrível. Estou grato por ter ido de sétimo para quinto lugar", finalizou.

