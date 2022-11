Carregar reprodutor de áudio

Estar no paddock da Fórmula 1 em Interlagos é estar no mesmo lugar de muitas lendas do esporte. E um nome sempre presente é o do bicampeão Emerson Fittipaldi, que será um dos homenageados do GP de São Paulo deste domingo (13), celebrando os 50 anos de seu primeiro título mundial.

No domingo, a organização do GP prestará homenagens a Emerson e a Sebastian Vettel, que se despede da F1 neste ano.

Em entrevista ao Motorsport.com na manhã deste sábado, Emerson falou sobre a emoção de ser homenageado em casa, onde já venceu duas vezes, em 1973 e em 1974.

"É muito especial, voltar 50 anos depois aqui, em Interlagos, é um presente de Deus. Ver essa energia incrível do GP do Brasil, os fãs lotando as arquibancadas... E especialmente por ser juntos, os 50 anos do GP do Brasil e do meu primeiro título. Isso é muito especial. Eu espero comemorar os próximos 50!".

"Pra mim foi um sonho [conquistar o título]." O meu primeiro sonho foi chegar à Fórmula 1, o título foi o segundo. E quando eu cheguei lá, eu nem sonhava em ser campeão mundial. Eu só posso agradecer por tudo.

Emerson é visto por muitos como o 'pai de todos', o piloto responsável por abrir as portas do esporte para outros talentos brasileiros. Mas o bicampeão afirma que há outros dois nomes que não podem ser esquecidos nesse processo: seu irmão, Wilson, e José Carlos Pace, que também estiveram na F1 nos anos 1970.

E, para o brasileiro, é preciso manter esse processo, para que o Brasil volte a ser representado no grid da F1.

"No começo, éramos eu, Wilson e Moco [Pace]. Nós abrimos as portas para tantos talentos que apareceram depois, fantásticos, e que conseguiram, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Felipe Massa, Rubens Barrichello, mais de 30 pilotos que chegaram à F1".

"E agora precisamos procurar os próximos, porque temos que preencher esse vácuo. Há muitos jovens talentos chegando. O meu neto Enzo está muito bem [na F2], o Pietro já é reserva da Haas. Tem muita gente boa chegando, com apoio das empresas, que olham mais para a base do automobilismo. Isso é importante, para dar sequência e oportunidade aos talentos brasileiros".

