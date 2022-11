F1: Ocon lidera treino antes de corrida sprint em Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 realizou neste sábado o segundo treino livre para o GP de São Paulo, a sessão que antecede a corrida sprint.

Esteban Ocon surpreendeu e foi o mais rápido da sesão de 60 minutos. O francês fez 1min14s604 quase na metade do treino, garantindo o topo da tabela. Sergio Pérez foi o segundo colocado, ficando a 0s184 do representante da Alpine.

George Russell, Fernando Alonso e Max Verstappen completaram o top 5. Lewis Hamilton terminou em sexto lugar.

O treino foi marcado pelas diversas táticas das equipes que aproveitaram a sessão para simular a corrida de domingo e a sprint de logo mais.

Logan Sargeant completou o treino pela Williams, no lugar de Alex Albon, para conquistar mais um ponto de superlicença.

O Treino

A novidade para o treino foi a presença de Logan Sargeant, no lugar de Alex Albon, na Williams.Nos primeiros minutos, a dupla da Ferrari esteve à frente, com Leclerc comandando ao fazer 1min15s868. Pérez e depois Russell tomaram a ponta antes do relógio chegar a 10 minutos. Ao mesmo tempo, Latifi saiu da pista na subida da Junção, mas sem bater, retomando a pista com tranquilidade.

Verstappen era apenas o 12º, tendo ido à pista com o composto duro, visando a corrida principal deste domingo.

Na metade da sessão, Hamilton chegou ao terceiro posto, a pouco mais de meio segundo de Ocon, que assumia a liderança, com 1min14s604, usando o composto macio.

Após a Red Bull calçar o carro #1 com macios, Verstappen subiu para o terceiro lugar, ficando a 0s494 de Ocon. Na sequência, Pérez foi para a P2, a 0s184 do francês.

Com pouco mais de 40 minutos, Sargeant chegava às 24 voltas, o que significava que ele teria um ponto a mais para a superlicença, caso ele não recebesse alguma punição.

Os minutos fnais não reservaram grandes mudanças na tabela de tempos, com Ocon confirmando o melhor tempo da sessão.

A corrida sprint tem largada prevista para às 16h30, horário de Brasília, com 24 voltas ou 60 minutos de duração.

Resultado

SEXTA-LIVRE: ZEBRA HISTÓRICA! Magnussen é POLE para GP de São Paulo; Ferrari VACILA DE NOVO!

