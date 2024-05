F1: Newey revela que não está totalmente satisfeito com RB20

A Red Bull segue dominando a Fórmula 1 na temporada 2024. Mesmo sem conseguir replicar a performance absoluta de 2023, o time austríaco segue sendo o franco favorito para a conquista dos títulos deste ano. Mesmo assim, há uma característica do RB20 que não agrada o engenheiro Adrian Newey.

Após entregar o carro mais dominante da história da F1 em 2023 com o RB19, que venceu 21 dos 22 GPs daquele ano, a Red Bull segue sendo a principal força do grid em 2024, mas não com a mesma potência.

Com seis provas transcorridas da temporada 2024, a Red Bull viu sua taxa de sucesso cair para 66%, com quatro triunfos de Max Verstappen contra um de Carlos Sainz, na Austrália, e um de Lando Norris, em Miami.

O RB20 marca o último ato de Adrian Newey como chefe técnico do time austríaco. Com sua saída confirmada para o primeiro trimestre de 2025, o engenheiro britânico já está afastado das operações de F1, cumprindo seu período de quarentena, o que lhe permitiria assinar com alguma rival logo em seguida.

E Newey sairá da Red Bull com um pequeno gosto amargo em sua boca, revelando que não está 100% satisfeito com o que viu do RB20 até aqui.

"Sempre há margem para melhoras", disse Newey à Sky Sports F1. "Sempre estamos buscando pequenas coisas e peças que ainda não foram modificadas. Mas, por exemplo, há uma característica do RB20 que não estou muito contente este ano".

"É algo que mudará ao longo deste ano ou, o que é mais provável, será modificado apenas no ano que vem".

Newey não revelou qual é a característica que lhe desagrada, porém, sabemos que a Red Bull planeja uma série de atualizações ao longo do ano para aperfeiçoar o RB20, que já representa uma grande ruptura em relação ao RB19.

No Japão, a equipe trouxe uma série de novidades, e há uma expectativa de que o próximo pacote seja apresentado já na etapa seguinte, em Ímola.

