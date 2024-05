As enchentes que assolam o Rio Grande do Sul têm comovido o mundo, com o esporte a motor se juntando aos esforços para auxiliar o estado nesta crise. Ações importantes em categorias como NASCAR Brasil, Stock Car e Porsche Cup têm focado em ajudar o povo gaúcho através de iniciativas que incluem doações e outras medidas necessárias, mas o empenho não pára por aí: nas redes sociais, os fãs da Fórmula 1 também organizaram uma campanha em prol dos afetados pelo clima no RS.

Após Max Verstappen leiloar camisa para auxiliar o estado sulista e Lewis Hamilton publicar mensagem de apoio à população gaúcha, a comunidade da F1TT, composta por perfis sobre F1 no X (ex-Twitter), criou o sorteio solidário ‘Corrida pela Vida – RS’, cujo objetivo é ajudar os afetados pelas chuvas no Sul.

As doações são feitas pelo site 'Vakinha' -- clique aqui para doar --, com cada 'lance' a R$25. Quem participa concorre a um dos seis kits disponíveis, com diferentes prêmios. O funcionamento, sistema e cada premiação estão explicados e detalhados no perfil da campanha no site da plataforma de doações.

Arte de divulgação da iniciativa

