Chefe dos engenheiros da Red Bull, Paul Monaghan disse que a equipe está disposta a evoluir as características do RB18 para garantir sua competitividade ao longo da temporada da Fórmula 1.

O time taurino e sua principal adversária, a Ferrari, estiveram próximos ao longo das etapas em 2022, apesar de seus carros mostrarem seus pontos fortes em áreas diferentes dos circuitos. O RB18 tem mostrado boa velocidade em linha reta por conta de uma configuração com baixo arrasto, enquanto o F1-75 é forte nas curvas de baixa.

No entanto, Monaghan declarou que a equipe não é contrária em desenvolver o carro em uma direção diferente para se adequar a uma variedade de pistas. “Estamos aprendendo a evoluir nosso programa e nosso tempo de volta”, declarou.

“Em relação a esses caras, podemos ver na Ferrari no que ela é boa e ruim. Acho que seríamos ingênuos se não fizéssemos assim. Eles têm a tendência a serem melhores em curvas de baixa e nós em outras áreas da pista. Temos um grande indício no visual ao vermos como eles buscam o tempo de volta e como buscamos o nosso”, completou.

“Eles estão presos a isso (o conceito do carro)? Eu acho que não. Nós estamos? Não, não estamos. Temos de manter a mente aberta. Se você ficar parado nesse esporte, muitas vezes você pode ser deixado para trás. Então, se não olharmos, aprendermos e reconsiderarmos, isso seria presunçoso”, prosseguiu.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18, Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Olhando para alguns dos circuitos que se aproximam, Monaghan destacou como os pacotes aerodinâmicos e de vácuo podem ser comparados. “No momento, eu diria que estamos felizes com a nossa abordagem, eu acho que Baku vai levar todo mundo a uma direção específica. Penso que Silverstone pode produzir uma diferença (entre Red Bull e Ferrari), assim como Spielberg”, disse.

“Na Hungria, acho que haverá uma convergência novamente, mas essa é a natureza na pista e como você explorar o seu tempo de volta, né? No momento, eu digo que temos uma abordagem razoavelmente boa. Mas em Abu Dhabi saberemos se foi realmente certo ou errado”, comentou.

Monaghan reconheceu que as duas equipes estavam muito próximas em Mônaco, com a Ferrari fazendo a pole e a Red Bull próxima na classificação, mas vencendo a corrida. “Sempre será subjetiva a sua visão sobre qual é o ritmo de seus oponentes, mas não acho que a Ferrari vai deixar a bola cair”, alertou o engenheiro.

“Eu também espero que a gente também não, estou confiante de que temos um bom carro. Acho que as duas equipes alcançaram seus objetivos. Uma vez que você tem um carro forte, não acho que você deve ir a alguma pista com receio. Algumas características das pistas – e eu vou tentar extrapolar no que quero dizer – pode amplificar alguns problemas do carro e suprimir outros, mas isso é para cada equipe fazer seu próprio trabalho”, declarou.

“Talvez seja ruim da minha parte fazer esse julgamento e, certamente, não conseguiria ser objetivo em uma avaliação subjetiva de como os outros fazem, mas possuem pontos fortes e fracos. Então, cada um tenta e segue evoluindo seu carro, explorando todo seu potencial”, finalizou.

