Charles Leclerc foi desclassificado do GP da China de Fórmula 1 por estar com o carro abaixo do peso mínimo obrigatório, contudo, não foi apenas o pós-corrida do monegasco da Ferrari que causou confusão e levantou algumas questões intrigantes.

Ainda durante a primeira volta da prova em Xangai, Lewis Hamilton - companheiro de Leclerc - acabou acertando a asa dianteira de Charles. Na teoria, o piloto de Monte Carlo teria seu desempenho prejudicado devido à peça quebrada, porém, o contrário aconteceu.

No meio da corrida, Hamilton foi até o rádio para sugerir uma troca de posições entre eles, uma vez que Leclerc apresentava um ritmo melhor que o dele e conseguiria chegar até George Russell, terceiro colocado naquele momento. A Ferrari também optou por não fazer a troca da peça quando o piloto foi para os boxes trocar os pneus.

A performance do monegasco surpreendeu e levantou o questionamento: por que ele era mais rápido que o companheiro mesmo estando com a asa dianteira quebrada? O Motorsport.com foi atrás de respostas e consultou o ex-chefe de motores da Renault na F1, Rico Penteado, para entender.

"Bem diferente do caso do [Yuki] Tsunoda, que perdeu uma parte da asa que cria downforce, no caso do [Charles] Leclerc o que ele perdeu foi o end plate, a parte vertical que está ali mais para condicionar o ar, empurrar o ar para fora do pneu e tentar melhorar o arrasto do carro. Não tem muito efeito vertical neste caso", iniciou.

"Claro que ele perde aerodinâmica, porém, pelo fato da asa dele ser bem flexível, ela colou no chão e acabou criando um efeito difusor, criou uma ventosa com a asa o que acabou compensando, dando balanço e equilíbrio para ele na parte dianteira. Ele perdeu rendimento? Sim, mas uma parte foi compensada por conta desse efeito de ventosa que foi criado."

