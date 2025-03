Max Verstappen não está tendo uma temporada fácil com a Red Bull e isso já acontece desde a metade de 2024, quando o piloto começou a ter que lutar com seu carro para continuar na zona de pontos da Fórmula 1. Há muitos rumores no paddock que ele optaria por não continuar com os taurinos, apesar de ter contrato assinado até 2028.

Porém, para Robert Doornbos, ex-piloto de F1, o tetracampeão já está "se despedindo secretamente" do time.

No momento Verstappen é o segundo na classificação de pilotos, atrás apenas de Lando Norris. A diferença entre os pilotos é de apenas oito pontos, e isso se dá exclusivamente ao talento do holandês, já que seu companheiro de equipe, Liam Lawson, mostrou que o carro apresenta grandes problemas.

"Dada toda essa situação, Max Verstappen está um pouco relaxado demais", disse o ex-piloto ao Formule 1 Café. "Acho que Max já se despediu secretamente da equipe".

Importante ressaltar que a Red Bull passará por uma grande mudança em 2026, quando os novos regulamentos entrarem em vigor e a equipe passar a usar o motor próprio, deixando de lado a parceria com a Honda.

Além disso, a saída de Adrian Newey para a Aston Martin é o que tem alimentado cada vez mais os rumores de que o tetracampeão escolherá deixar a equipe de Milton Keynes. Verstappen já deixou claro que, até o momento, ele pretende continuar com os taurinos, mas o mundo da F1 é dinâmico e a situação pode mudar rapidamente.

A partir do GP do Japão, Verstappen terá Yuki Tsunoda como novo companheiro, enquanto Lawson retornar ao seu assento na Racing Bulls. É dito que o tetracampeão não está contente com essa troca de parceiros.

