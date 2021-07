Há algumas corridas, a Ferrari vinha investigando os benefícios de um novo design de assoalho para seu carro de Fórmula 1, com várias versões utilizadas em busca do balanço de performance ideal.

Mas embora tenha dado a impressão de que estava progredindo durante os treinos livres, foi apenas no GP da Áustria que ambos os pilotos puderam aproveitar a solução em condições de corrida, e isso parece ter ajudado na obtenção de ganhos sólidos de performance.

Com essa jornada em mente, vamos dar uma olhada no desenvolvimento do assoalho da Ferrari durante as nove primeiras corridas de 2021...

Ferrari SF21 floor detail Photo by: Giorgio Piola

A Ferrari iniciou a temporada com uma solução semelhante à que testou no final de 2020, baseada na versão original do regulamento.

Essa borda cônica foi complementada pela faixa usual que está quase alinhada com a borda interna do pneu, um conjunto de aletas na borda externa do assoalho e uma lâmina horizontal que as ligava.

No meio do caminho desta seção cônica do assoalho, a Ferrari também montou três palhetas em forma de 'r', em um esforço para ajudar a configurar uma estrutura de fluxo à frente do pneu traseiro, que ajudaria na manipulação do fluxo de ar através e ao redor dele.

Ferrari SF21 floor Photo by: Giorgio Piola

Mas não demorou muito para que a equipe se unisse ao resto do grid, tornando-se a sétima equipe a adotar o assoalho com cortes em forma de 'Z'.

A Ferrari também adicionou uma faixa ao assoalho, buscando aumentar o efeito criado pelo corte. Porém, as três palhetas em forma de 'r' foram removidas como parte da atualização.

Ferrari SF21 floor detail comparison Photo by: Giorgio Piola

A Ferrari passou várias corridas avaliando o valor de várias soluções à frente do pneu traseiro, variando entre quatro e sete barbatanas usadas para ajudar a guiar o ar através e ao redor do pneu traseiro, a fim de ajudar a mitigar os problemas associados ao esguicho do pneu (*).

* O esguicho do pneu descreve o que está acontecendo conforme o pneu se deforma quando há uma carga aplicada, com o esguicho do pneu fazendo com que o fluxo de ar seja levado para fora lateralmente. Isso pode reduzir a efetividade do difusor, já que o ar esguichado em seu caminho altera as condições de fluxo ideais que a equipe está procurando.

Ferrari SF21 new floor Photo by: Giorgio Piola

A Ferrari também avaliou se as palhetas em 'r' que tinha no assoalho inicial poderiam funcionar caso combinado com o assoalho com corte em 'Z', decidindo pelo seu retorno junto com um layout de seis barbatanas à frente do pneu traseiro para o GP da Áustria.

A Ferrari não estava apenas prestando atenção em seu assoalho em busca de uma melhora de performance, já que diferentes configurações de asas dianteiras e traseiras também foram adotadas no SF21 ao longo das primeiras corridas de 2021.

Ferrari SF21 rear wing comparison Photo by: Giorgio Piola

Como é possível ver, a Ferrari tem o modelo mais convencional de plano principal disponível em um arranjo de downforce alto e baixo (canto superior direito), embora tenha também a opção de um plano em forma de colher (canto superior esquerdo), que é usado em busca de maximizar o downforce sem aumentar drasticamente o arrasto.

É possível notar também que, na esteira da saga das asas flexíveis, a Ferrari modificou a seção inferior de sua placa final, removendo a parte com cauda (marcado pela seta).

Ferrari SF21 front wing comparison Photo by: Giorgio Piola

Enquanto isso, na dianteira do carro, a equipe tem duas configurações diferentes de asa, dependendo de como quer comparar o desempenho de outwash (fluxo direcionado ao redor dos pneus dianteiros, que os aerodinamicistas tentam manter fora do resto do carro, para não interferir com o fluxo de ar nas laterais e embaixo) com o nível de acabamento de downforce necessário.

Vocês podem notar também que a versão de cima das duas asas oferece mais da seção de abas internas para ajuste, enquanto a seção externa permanece estática, não importando o ângulo escolhido.

EXCLUSIVO: Mariana Becker vê Hamilton mais irritado, Verstappen maduro e detalha 'treta' com Alonso

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Qual é o tamanho da temporada de Norris até agora?

.