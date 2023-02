F1: As confusões "absurdas" com Verstappen, Marko e Ricciardo

Carregar reprodutor de áudio

Nos últimos dias, a informação de que o holandês Max Verstappen, piloto da Red Bull na Fórmula 1, teria um simulador em seu jato particular provocou um debate entre os fãs nas redes sociais, por causa da estabilidade da internet em viagens de avião.

Por isso, nesta sexta-feira, dia em que o layout do RB19, carro da RBR para a F1 2023, foi divulgado em Nova York, o bicampeão mundial explicou essa história. Segundo o holandês, trata-se de uma confusão feita pelo consultor de automobilismo da equipe taurina, Helmut Marko.

O dirigente austríaco, em entrevista recente para uma TV sobre a participação de Verstappen na edição virtual das 24 Horas de Le Mans, afirmou que o piloto teria um simulador em seu jato particular.

Daí em diante, a história foi intensamente veiculada, mas, agora, Verstappen explicou que, na verdade, o que ele disse a Marko é que seria feita a instalação de um simulador em seu motorhome, ainda no ano passado. Tudo para que o holandês pudesse treinar nas etapas europeias da F1 2022.

"Ele acabou confundido e falou que era no avião", explicou Verstappen, referindo-se a Marko. "Não vou instalar um simulador no meu avião, seria absurdo", prosseguiu o vencedor das temporadas 2021 e 2022 da categoria máxima do automobilismo.

De volta à Red Bull para ser reserva de Verstappen e do mexicano Sergio Pérez após sua dispensa da McLaren no fim de 2022, o australiano Daniel Ricciardo também foi protagonista de uma confusão recente.

Curiosamente, o caso envolve seu compatriota e sucessor no time de Woking, Oscar Piastri. Isso porque fotos do novo companheiro do britânico Lando Norris dirigindo um carro de rua da McLaren em Melbourne viralizou no Reddit, com o autor do post dizendo que o passageiro era Ricciardo.

Depois, as fotografias foram usadas por veículos de mídia, incluindo o Daily Mail, como suposta evidência de que os dois teriam virado amigos, apesar de Ricciardo ter sido dispensado para abrir vaga para Piastri.

Entretanto, o veterano afirmou que ele não é o homem nas fotos e que não encontrou seu jovem compatriota na intertemporada: "Foi um meme. Acho que ele estava numa McLaren com alguém parecido comigo e todo mundo pensou 'olha o Daniel dando dicas para Oscar' ou algo assim. Mas não, não era eu. Não estive com ele, embora tenhamos conversado um pouco no fim do ano passado".

