F1: Red Bull detalha opção por Ford em vez de Honda para 2026

Carregar reprodutor de áudio

Chefe de equipe da Red Bull na Fórmula 1, Christian Horner explicou por que a escuderia taurina preferiu a Ford como parceira de motores para a nova geração de unidades de potência, a partir de 2026, do que continuar com a Honda.

Red Bull Ford Powertrains logo 1 / 1 Foto de: Red Bull Racing

O detalhamento dado pelo dirigente britânico veio após a divulgação do layout do RB19, carro da RBR para a F1 2023, nesta sexta-feira. “Tivemos uma parceria incrível com a Honda e, quando eles anunciaram inicialmente sua saída da F1, foi uma grande tristeza", começou Horner.

Red Bull Racing RB19 1 / 1 Foto de: Red Bull Content Pool

"Foi isso que levou à criação da Red Bull Powertrains, para assumir o controle de nosso próprio futuro”, seguiu o chefe dos pilotos Max Verstappen, da Holanda, e Sergio Pérez, do México. A estrutura, aliás, segue em parceria técnica com a Honda até o fim de 2025.

“Felizmente a Honda concorda em continuar a fornecer motores até o final de 2025”, celebrou ele. “Porém, nossos caminhos são diferentes para a temporada de 2026 e desejamos à Honda muita sorte”, afirmou Horner, que ponderou a dificuldade de eventualmente seguir com a marca japonesa.

“Pensamos em continuar essa parceria além de 2025, mas percebemos que ela se tornaria muito complexa logisticamente", destacou o inglês, que também falou um pouco sobre como deve ser o futuro da Honda.

“Não é certo que todos os fabricantes que assinaram o acordo de motor hoje estarão no grid em 2026”, salientou Horner, fazendo referência ao fato de que a Honda é uma das seis montadoras homologadas pela FIA para a F1 2026. Entretanto, por ora, os nipônicos não tem uma equipe cliente.

Brasileiro ex-chefe dos motores Renault, Rico Penteado fala sobre como nasce carro de F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: novo chefe da Ferrari erra ou acerta nos primeiros atos?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: