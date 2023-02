F1 - VÍDEO: Alonso conhece a fábrica da Aston Martin; confira

Carregar reprodutor de áudio

Bicampeão mundial da Fórmula 1, o piloto espanhol Fernando Alonso conheceu a fábrica de sua nova equipe na categoria, a Aston Martin, e sorriu para as lentes ao ser filmado nas instalações em Silverstone.

Novo companheiro de Alonso e mantido na Aston para 2023, o canadense Lance Stroll também esteve presente. Foi o primeiro contato dos pilotos com os trabalhadores do time britânico, que terá um novo campeão da F1 a bordo.

Alonso chega para assumir o carro que era de Sebastian Vettel, vencedor de quatro temporadas. O alemão se aposentou no fim de 2022 e o espanhol foi convencido a embarcar no novo projeto após ficar descontente com a proposta contratual da Alpine, que não queria oferecer vínculo multianual.

Alonso, então, deixou a equipe de propriedade da Renault, pela qual foi bicampeão em 2005 e 2006, após duas temporadas. Estas foram as suas primeiras na F1 depois de seu hiato da competição entre 2019 e 2020. Antes, o espanhol havia passado pela McLaren, entre 2015 e 2018.

O 'Príncipe das Astúrias' anteriormente correu pela Ferrari, de 2010 a 2014, e já tinha feito sua segunda passagem pela Renault, em 2008 e 2009. Antes disso, o período conturbado na McLaren em 2007, ao lado do rival britânico Lewis Hamilton.

Na primeira passagem pela Renault, de 2003 a 2006, dois títulos de pilotos e de construtores. Alonso, que hoje tem 41 anos, estreou na F1 pela Minardi em 2001. Agora, parte para um novo desafio em 2023, quando a Aston terá como carro o AMR23, a ser lançado em 13 de fevereiro.

Como a Red Bull-Ford impacta Honda, Porsche e toda a F1; veja debate

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: novo chefe da Ferrari erra ou acerta nos primeiros atos?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: