VÍDEO: Entenda os fatores que fizeram a Red Bull optar por Pérez ao lado de Verstappen

Na sexta-feira (18), a Red Bull confirmou a contratação de Sergio Pérez para correr ao lado Max Verstappen na temporada 2021 da Fórmula 1.

O repórter Guilherme Longo explica quais foram os pontos fundamentais que levaram a equipe austríaca a optar pelo mexicano em vez de apostar em mais uma temporada com Alex Albon ou de outra 'joia' do programa de jovens pilotos do time.

Confira o vídeo:

PODCAST: Como ficará marcada a temporada de 2020 da F1?