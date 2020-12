Wolff: F1 tem que fazer tudo para ter novos motores em 2025

Os fabricantes de motores da F1 estão atualmente em negociações para antecipar a introdução planejada do novo trem de força em um ano, de 2026 para 2025. Entre essas discussões, uma proposta para congelar o desenvolvimento do atual motor a partir de 2022, o que permitiria à Red Bull continuar usando unidades da Honda após a saída do fabricante de japonês da F1 no final do próximo ano.

A F1 tem usado seus atuais motores híbridos turbo V6 desde a temporada de 2014, mas as vozes estão aumentando para exigir uma especificação mais simples e menos cara no futuro. A Mercedes ganhou todos os títulos de pilotos e construtores desde que os motores atuais foram colocados nas corridas.

Ainda assim, o chefe da equipe, Toto Wolff, disse que a F1 deve procurar acelerar a introdução dos novos motores, acreditando que não é tarde demais para os regulamentos serem definidos a tempo para 2025.

“Ainda não temos nenhuma regulamentação para o motor de 2026, mas acho que todos estamos cientes do que está acontecendo no mundo”, diz Wolff. “Temos que fazer tudo para avançar para 2025 e todos os fabricantes de unidades de potência aceitaram essa meta. Acho que 2025 ainda seria possível. A questão é se realmente queremos ter regulamentos tão cedo e então um desenvolvimento paralelo com a unidade atual. É por isso que o congelamento tem que vir."

Embora o ímpeto dado à apresentação das novas unidades de potência tenha permitido alterar as discussões sobre o congelamento dos motores, os construtores continuam em desacordo quanto ao sistema de convergência proposto.

O chefe da Ferrari, Mattia Binotto, concordou com os pensamentos de Wolff sobre a importância de avançar na introdução dos novos motores, mas disse que um congelamento - com um mecanismo de convergência de desempenho - vai acontecer.

“Acho importante que a F1 avance na regulamentação dos motores e dos conjuntos motopropulsores de 2026 para 2025”, avaliou. “Temos que seguir de alguma forma as tendências da indústria automotiva e ter certeza de que, como F1, somos uma plataforma de inovação. Fazendo isso, podemos possivelmente antecipar o congelamento em 2022. Era para 2023 e, obviamente, anteciparíamos tudo em um ano."

"Como dissemos, se estamos olhando para uma convergência de desempenho, trata-se de desencadear e assim ter certeza de que, se houver tem um construtor que está seriamente deficiente em potência ou desempenho, em comparação com a concorrência, ele deve ser ajudado."

“Acho que é melhor pensar nisso agora, tentar pensar no futuro ao invés de apenas esperar a situação e ter discussões malucas naquele momento. O congelamento seria muito responsável, mas temos que nos certificar de que estamos preparados para isso."

Pietro Fittipaldi DETALHA tensão na Haas durante batida de Grosjean e PROJETA futuro

PODCAST: Como ficará marcada a temporada de 2020 da F1?