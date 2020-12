Lewis Hamilton se sente "orgulhoso" de que Toto Wolff continuará como chefe da Mercedes nos próximos três anos, chamando-o de "uma figura de liderança".

A Mercedes anunciou nesta sexta-feira que Wolff permanecerá no cargo de chefe de equipe e CEO pelo menos até o final de 2024, tendo também aumentado sua participação acionária na equipe.

A gigante britânica da indústria química INEOS comprou 1/3 das ações da equipe, tornando-a proprietária igual a Wolff e a empresa-mãe da Mercedes, Daimler.

O anúncio pôs fim às especulações sobre o futuro de Wolff com a Mercedes, tendo falado anteriormente que trabalhar como chefe da equipe desde 2013 começou a cobrar seu preço.

Isso deixa Hamilton como o único membro sênior da atual equipe da Mercedes ainda para finalizar seu futuro, mas o heptacampeão mundial está definido para assinar um novo contrato em um futuro próximo.

Questionado sobre uma atualização sobre as negociações de seu contrato com a Mercedes, Hamilton disse que eles "não começaram a conversa", mas que ele e Wolff "planejam fazer isso nos próximos dias".

Hamilton passou a expressar sua satisfação por Wolff ter comprometido seu futuro com a Mercedes, e ficou satisfeito em ver o patrocinador de 2020, INEOS, se tornar um acionista.

“Estou muito orgulhoso e grato por ver a renovação de Toto”, disse Hamilton. “Ele é uma figura de liderança importante dentro desta equipe, e o sucesso que alcançamos não teria sido possível sem ele.”

“Ele é uma figura de liderança muito grande, e acho que a equipe é melhor por isso, por ter essa longevidade, e é ótimo ver esse compromisso da Mercedes.”

“Mas o bônus adicional de ter a INEOS que veio este ano e fez parte do nosso sucesso, é ótimo ver que eles farão parte desta equipe e ajudarão com a estabilidade no futuro crescendo para ser melhor.”

“Será necessário um grande empurrão para continuarmos a elevar os padrões desta organização, porque acho que fizemos um ótimo trabalho nos últimos anos.”

“Mas acho que as pessoas certas estão no lugar certo e parece bom. O futuro parece brilhante para esta equipe, eu acho.”

Hamilton foi homenageado como campeão mundial de F1 pela sétima vez na entrega de prêmios da FIA na noite de sexta-feira, encerrando uma temporada importante para o britânico que igualou o número recorde de campeonatos de Michael Schumacher.

Mas ele notou a dificuldade do ano em meio à pandemia e agradeceu a F1 por seus esforços para terminar a temporada com 17 corridas.

“Tem sido um ano incrível em termos de sucesso da equipe, mas uma montanha-russa de emoções com tanta coisa acontecendo com a pandemia”, disse Hamilton.

“Por um lado, estou realmente grato que a Fórmula 1 nos trouxe de volta às corridas e de volta ao trabalho, e temos que fazer o que amamos fazer.”

“Mas então o pensamento de isolamento para todos ao redor do mundo e todas as dificuldades que as pessoas passaram, ao perder seus empregos, tantas coisas diferentes, como eu disse, é uma montanha-russa de emoções.”

“No final, estou realmente grato pelos esforços da equipe em nos fornecer um carro com o qual possamos lutar por um campeonato. Estou grato por termos conseguido correr este ano, porque houve um período em que não parecíamos que estaríamos.”

