A decisão da Mercedes de não prosseguir com o recurso em relação ao resultado do GP de Abu Dhabi irritou muitos fãs de Lewis Hamilton e da equipe de Fórmula 1.

Eles, naturalmente, viam o processo como a última chance de o resultado do campeonato mundial de 2021 ser revertido e queriam que a justiça fosse feita. Como tal, existe um sentimento generalizado nas redes sociais de que a Mercedes decepcionou os fãs ou que a equipe foi silenciada por algum tipo de acordo com a FIA.

Então, por que a equipe optou por não prosseguir com seu apelo? Tudo se resume a dois fatores principais. De fato, houve uma conversa com a FIA, mas apenas na medida em que o corpo diretivo concordou em lançar uma investigação completa que trará as respostas que a equipe deseja.

E, em segundo lugar, o chefe da equipe, Toto Wolff, e seus colegas reconheceram que, por mais fortes que achassem que seu caso poderia ser, eles não iriam vencer - e não haveria nenhuma mudança no resultado da corrida e, portanto, no campeonato.

Em vez de prosseguir com um processo inevitavelmente confuso que poderia prejudicar o esporte e a imagem da Mercedes, foi decidido interromper o processo.

“Depois da corrida, liguei para Jean Todt e [o secretário-geral da FIA] Peter Bayer e disse que não concordava com a decisão”, explicou Wolff na quinta-feira. “Claro que eu sabia que era uma emoção puramente pessoal, porque tínhamos que resolver os recursos legais e se poderíamos protestar ou contra o quê. E fizemos isso imediatamente em meu escritório.”

"Reunimos todos os engenheiros, advogados, Ola [Kallenius, presidente da Daimler] e decidimos entrar com o protesto. Ron Meadows e a equipe foram ver os comissários duas vezes, a convite dos comissários. E então esperamos para a decisão, que foi negativa.”

“E então era uma questão de voltar para o hotel e ficar de mau humor, ou pensar no que tinha acontecido. Ou, por outro lado, para comemorar com a equipe um oitavo título de construtores. E foi o que eu fiz - tentando deixar de lado a frustração com a decisão que custou o título mundial dos pilotos, até o dia seguinte.”

The Safety Car and Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

A apresentação de uma notificação de intenção de apelação foi de 96 horas para a equipe considerar suas opções. O prazo final era quinta-feira à noite - por coincidência, no mesmo horário da entrega do prêmio da FIA, em que Verstappen recebia seu troféu.

“Passamos todos os últimos dias em diálogo com a FIA, com Lewis e Ola e seus colegas para tomar a decisão certa”, disse Wolff.

“E nós pensamos repetidamente naqueles dias entre, 'Vamos continuar com este apelo' e 'Vamos recuar, apesar de toda a raiva e apenas tentar tornar o esporte melhor e usar neste momento apenas para tornar a tomada de decisão mais robusta '. A decisão final de retirar o recurso foi tomada na noite de quarta-feira.”

Questionado sobre se no referido diálogo com a FIA alguma admissão por parte do corpo diretivo de que foram cometidos erros, Wolff ressaltou que não, o que não é surpresa.

“Eu acho que é muito difícil em tal situação comprometer sua posição legal. E acho que para a FIA não ficou claro se iríamos até o fim com o recurso e, portanto, você não pode esperar qualquer admissão. Acho que deram o passo certo.”

“O presidente convenceu o Conselho Mundial de Esportes a Motor a estabelecer essa comissão, a olhar para os incidentes da corrida de Abu Dhabi e a evitar que tais situações ocorram. Todos nós saudamos essa decisão. Não acho que foi fácil. A declaração da FIA, quando você entende a natureza do corpo diretivo, é forte e robusta.”

“Obviamente, como piloto, você desejaria admissão total, mas isso não é possível nesta fase. Acho que fizemos uma parada na direção certa. É um passo modesto, considerando a magnitude das falhas na noite de domingo, mas é melhor um passo modesto do que não”.

O resultado final é que a Mercedes pensou que não ganharia no Tribunal Internacional de Apelação e sugeriu que Wolff na verdade criticou o sistema judicial do esporte, o que foi uma afirmação ousada de se fazer em público.

“Acreditamos que tínhamos um caso muito forte e, se você olhar pelo lado jurídico, se fosse julgado em um tribunal comum, você quase poderia garantir que teríamos vencido. Mas o problema do ICA é a forma como está estruturado.”

“A FIA não pode realmente marcar seu próprio dever de casa. E há uma diferença entre estar certo e obter justiça.”

“Portanto, há uma lição a ser aprendida, como podemos ter certeza de que, daqui para frente, em situações como essa, as decisões corretas estão sendo tomadas, os vereditos dos comissários são uma resposta aos regulamentos e o julgamento nos tribunais - seja o ICA ou o CAS [Tribunal de Arbitragem do Esporte], que atualmente não faz parte da legislação - pode ser julgado de uma forma justa e neutra para todos os participantes.”

Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, waves to fans from Parc Ferme Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Wolff enfatizou que Hamilton esteve pessoalmente envolvido em todo o processo: “Todas as etapas do caminho foram decisões conjuntas. Decidimos, juntamente com Lewis, protestar, lançar o recurso e retirá-lo.”

“Como você pode imaginar, não só para ele, mas também para nós como equipe, foi terrível ser confrontado com uma decisão que decidiu o resultado do campeonato mundial.”

“Mas nenhum de nós, nem ele nem nós, quer ganhar um campeonato mundial no tribunal. Mas, por outro lado, fomos profundamente injustiçados no domingo. E não foi apenas um caso de decisão ruim, foi uma leitura das regras em estilo livre e deixou Lewis como um pato sentado. Foi extremamente difícil para ele e para nós, como equipe, retirarmos o recurso, porque fomos injustiçados.”

“E acreditamos profundamente que na F1, o ápice do automobilismo, um dos esportes mais importantes do mundo, a justiça está sendo feita. Então, minha alma e meu coração clamam com todos os ossos que isso deveria ter sido julgado da maneira certa, e a situação legal teria nos dado o certo. Mas há uma diferença entre estar certo e obter justiça.”

Wolff simpatiza com os fãs de Hamilton, que acreditam que a Mercedes deveria ter ido até o fim.

“Posso compreender as frustrações de muitos”, disse ele. “E para ser honesto, sinto o mesmo. Também estou dividido, o tempo todo, entre minha perspectiva e meu julgamento sobre a posição legal e meu realismo sobre o resultado de tais procedimentos.”

“Como eu disse antes, existe uma diferença entre estar certo e obter justiça. E não acho que, no momento, estamos configurados em termos de nossa governança para acabar em uma situação que nos teria dado remédio, que teria reinstalado o resultado que foi tirado de Lewis antes da última volta da corrida. E é por isso que decidimos não apelar, com o coração partido, porque não teríamos obtido o resultado de volta. Agora acho que temos as ferramentas certas em mãos para garantir que a tomada de decisão no futuro seja melhor.”

“E vamos responsabilizar a FIA e os tomadores de decisão por tornar o esporte mais robusto e a tomada de decisões mais robusta e consistente.”

Mohammed ben Sulayem, President EMSO (UAE) Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Todos os olhos estarão agora voltados para a FIA, quando seu presidente recém-eleito, Mohammed Ben Sulayem, assumir a tarefa de estabelecer e supervisionar a comissão sugerida por seu antecessor.

Nenhum detalhe foi revelado sobre a forma que pode assumir, mas Wolff diz que tem que fazer um trabalho adequado. E tendo retirado o recurso, em parte como uma resposta à sua formação, a Mercedes tentará, sem dúvida, garantir que isso aconteça.

“Espero que a comissão não apenas apresente palavras, mas também ações”, disse Wolff. “E vamos responsabilizá-los pelas ações. Porque não podemos continuar em um esporte que deve ser um esporte seguido de entretenimento, e não o contrário.”

“E, portanto, é necessário que haja medidas claras antes do início da temporada, para que cada piloto, cada equipe e os torcedores entendam o que está acontecendo e o que não está.”

Ele ressaltou que não se trata apenas de Abu Dhabi, mas do panorama geral: “É um problema mais amplo, porque se você olhar para a maioria das polêmicas que aconteceram este ano, foi sobre decisões.”

“Decisões desportivas em pista, incoerência na execução dos regulamentos em pista. Uma coisa é ser agressivo e ter diferenças de opinião entre os pilotos e entre as equipes.”

“É da natureza do jogo. Mas a tomada de decisão inconsistente leva a controvérsias, leva à polarização, e essa foi a base para muitas das controvérsias totalmente desnecessárias na pista.”

“Portanto, a FIA precisa decidir como eles vão avançar. Tivemos um bom diálogo com a FIA nos últimos dias.”

“A comissão que estabeleceu, tenho confiança e fé que iremos formular, junto com todos os nossos concorrentes e os pilotos e as outras equipes, as decisões e ações corretas para evitar tal cenário no futuro.”

Lewis Hamilton, Mercedes, 2nd position, congratulates Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, in Parc Ferme Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

