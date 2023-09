Como embaixador da Fórmula 1, Felipe Massa estaria em Monza no fim de semana do GP da Itália, com os afazeres habituais do seu cargo na categoria máxima do automobilismo. Porém, o brasileiro permaneceu em São Paulo após ser 'desconvidado' pela F1, em decorrência de um imbróglio que começou na última segunda-feira. Segundo o staff do piloto, o ex-Ferrari recebeu uma ligação de alguém de alto cargo da F1, pedindo que ele não fosse à etapa, mesmo com as passagens aéreas já adquiridas.

Entretanto, segundo apurado pela equipe global do Motorsport.com, que está em Monza, Massa não foi banido pela categoria: ele pode comparecer a qualquer corrida de F1, desde que faça isso por meios tradicionais, como 'qualquer pessoa'.

Monza, aliás, seria a primeira corrida na qual Massa compareceria como embaixador da F1 após ter sua equipe jurídica recém-formada e dar o primeiro passo no âmbito jurídico em busca da reversão dos resultados do GP de Singapura de 2008, a fim de tentar ser reconhecido como campeão mundial daquele ano.

Outra polêmica de Massa e Monza, mas envolvendo os torcedores fanáticos da Ferrari, foi a faixa colocada nesta quinta-feira na reta principal do circuito italiano com os dizeres “Felipe Massa Campeão do Mundo de 2008”. A faixa não apareceu nesta sexta-feira e pessoas ligadas à F1 negam que sua retirada tenha acontecido após pedido da categoria, embora a informação de uma 'ordem' dos promotores locais para tirar a manifestação tenha repercutido nas redes sociais.

