Após a Red Bull encerrar as negociações com a Porsche por uma cooperação na Fórmula 1 a partir de 2026, a equipe austríaca passou a intensificar as operações do projeto Red Bull Powertrains, visando construir seu próprio motor na nova era da categoria. Mas para Toto Wolff, chefe da Mercedes, a ideia da rival é uma "estratégia muito ousada" por não se tratar de uma montadora.

Há alguns meses, o acordo entre Red Bull e Porsche era visto como certo, mas as negociações tomaram outra direção quando a equipe passou a temer a perda de sua independência com a chegada da montadora. No momento, apenas a Audi confirmou sua entrada em 2026.

Já a Red Bull dá sequência ao projeto da Powertrains, com uma fábrica já em funcionamento e a montagem de uma equipe sólida. Christian Horner, chefe do time austríaco, já indicou recentemente a possibilidade de uma colaboração com a Honda, especialmente na tecnologia de baterias.

Wolff disse que é uma pena que a Mercedes não poderá disputar contra a Porsche, a não ser que a marca de Stuttgart encontre outra forma de entrar na F1, e comentou sobre o projeto da rival de 2021.

"Acho que é uma estratégia muito ousada", disse Wolff. "Ser autossuficiente é claramente um cenário que a Red Bull sempre quis atingir, ter seu próprio motor, sem depender de nenhuma montadora".

"E lá vamos nós. Essa é a estratégia deles. E veremos o que acontece em 2026, 2027 e 2028. Claramente, isso está determinando uma direção, e não estou envolvido nos detalhes sobre a Porsche entrar dando o nome ao motor, ou se a Honda fará isso".

"Obviamente é uma pena, para mim, como uma pessoa da Mercedes, uma pena que não lutaremos contra a Porsche. Uma parceria Porsche / Red Bull seria algo gigante. Uma grande marca. E não funcionou por motivos que me são desconhecidos. Seria ótimo para a F1 e todos nós se eles tivessem se unidos, pela atratividade ao esporte".

Wolff acredita que uma marca como a Porsche pode agregar muito ao esporte.

"Mesmo grandes corporações, especialmente de automóveis mas não somente, porque a Red Bull também é boa nisso. Eles não apenas compraram uma equipe e investiram grandes quantidades de dinheiro. Eles também investem mais na ativação que é benéfica para a F1".

"E se uma marca como a Porsche, que é conhecida pelo mundo todo, colocar seus dólares de marketing na ativação da F1, todos sairíamos ganhando, e eu acho isso importante".

