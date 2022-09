F1: McLaren ainda paga por problema enfrentado no início de 2022

Carregar reprodutor de áudio

O chefe de equipe da McLaren, Andreas Seidl, enxerga que o impacto de longo prazo dos problemas com freio no qual a equipe de Woking sofreu no início da temporada da Fórmula 1 ainda estão fazendo efeito na briga direta com a Alpine no mundial de construtores.

O time de Seidl enfrenta uma luta intensa com seu rival de Enstone durante o restante de 2022 pelo título de melhor do resto, atrás de Red Bull, Ferrari e Mercedes. Embora a Alpine pareça favorita a ocupar a quarta posição, especialmente depois de revelar que está trazendo uma grande atualização do assoalho para o GP de Singapura, a McLaren aceita que pegou o pagou o preço pelo seu início difícil neste ano.

A equipe laranja chegou a estar no fim do pelotão na abertura da temporada, no Bahrein, depois que os problemas de superaquecimento dos freios enfrentados na pré-temporada levaram um tempo para serem superados. O esforço necessário para resolver essa adversidade significou que os recursos tiveram que ser desviados de outras áreas de desempenho do carro e isso implicou em consequências em termos de desenvolvimento ao longo da temporada.

Questionado se o impacto dos problemas de freio poderia ter feito a diferença na luta com a Alpine, Seidl disse: “Claro que não ajudou, porque no final tivemos que usar muitos recursos para corrigir o problema que você teria preferido usar imediatamente para o desenvolvimento do desempenho, especialmente neste período da temporada.”

Apesar dos efeitos persistentes do que aconteceu na primeira corrida, o chefe da McLaren elogiou a maneira como a equipe conseguiu superar o problema - e sente que, em última análise, fez algum progresso na resolução de pontos fracos em seu carro.

“Acho que demos bons passos à frente nas áreas em que tivemos fraquezas no ano passado”, disse ele. “Ao mesmo tempo, obviamente, vemos que somos menos competitivos no restante da temporada em comparação com os dois últimos anos para nós. Mas acho que no final, foi um novo começo este ano.

"Quando você olha para trás e vê como foi a temporada, sabemos sobre o início difícil que tivemos devido aos freios no teste do Bahrein, que simplesmente nos colocaram em desvantagem em termos de desempenho inicial para entrar nesta era da Fórmula 1.

“Definitivamente não chegamos onde queríamos. Mas, ao mesmo tempo, acho que a equipe mostrou uma forte reação ao longo da temporada.

“Não esquecemos onde estivemos no Bahrein na primeira corrida: estávamos praticamente no final do pelotão.”

Enquanto a McLaren sentiu que talvez houvesse oportunidades para fazer melhor, Seidl também entende que as coisas poderiam ter ido pior, tendo em mente como tudo estava ruim no Bahrein.

“Considerando isso, olhando para o progresso que pudemos fazer com os pacotes que trouxemos também que funcionaram, a correlação foi boa, o que na verdade foi uma coisa positiva”, disse ele.

“Mas devido ao começo difícil, temos que aceitar que estamos onde estamos agora, em P4 e P5, o que é uma boa recuperação em comparação com onde começamos a temporada.”

