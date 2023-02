Carregar reprodutor de áudio

Chefe da Red Bull na Fórmula 1, Christian Horner deu uma declaração que mostrou que a negociação entre a equipe e a Ford, que será parceira de motores do time anglo-austríaco a partir de 2026, começou antes do noticiado.

As primeiras notícias sobre a aliança entre Red Bull e Ford datam do final de novembro de 2022, mas Horner revelou que o antigo CEO da Red Bull, Dietrich Mateschitz, falecido no fim de outubro, deu sua bênção ao negócio.

"Foi uma das últimas questões estratégicas de longo prazo que ele conheceu", disse Horner à Viaplay. "Ele nos apoiou totalmente neste assunto antes de sua morte. Nossa equipe continua contando com a confiança de investidores e famílias fundadoras, o que nos permite continuar o trabalho que iniciamos há 18 anos. Há muitas vantagens financeiras e técnicas neste acordo [com a Ford]".

"Os Estados Unidos são um mercado enorme e é uma grande ajuda que a Ford esteja compartilhando conosco seu conhecimento sobre tecnologias de baterias, nas quais eles investiram pesadamente nos últimos anos”.

