F1: De Vries vence processo de R$ 1,4 milhão e se livra de dívida

Carregar reprodutor de áudio

Piloto da AlphaTauri em 2023, seu ano de estreia na Fórmula 1 como titular, o holandês Nyck de Vries venceu processo judicial em seu país contra um ex-patrocinador, que acusava o campeão da Fórmula 2 em 2019 de não ter arcado com as compensações financeiras de um empréstimo de 2018.

A Investrand, empresa do magnata holandês Jeroen Schothorst, cobrava o piloto por supostas irregularidades na operação, com os valores chegando à casa dos € 250 mil (cerca de R$ 1,4 milhão). O dinheiro teria garantido a vaga de Nyck na Prema, uma das principais das categorias de base.

Segundo o Financial Dagblad, Schothorst acionou a justiça alegando retenção de informações e violação aos termos do contrato de empréstimo. De acordo com o relatório, o acordo supostamente estabelecia juros de 3% ao ano, além de outros 50% de qualquer renda relacionada à F1, que teriam de ser devolvidos à empresa por de Vries. Além de ser titular da AlphaTauri em 2023, o piloto correu o GP da Itália de 2022 pela Williams e também foi reserva da Mercedes a partir de 2020.

A defesa do campeão da Fórmula E em 2021, porém, argumentou que a renda relacionada a uma vaga na F1 valeria para uma titularidade até 2022, o que não aconteceu -- em Monza, de Vries substituiu pontualmente Alex Albon pois o anglo-tailandês se recuperava de uma apendicite.

O juiz acatou o argumento e o novo companheiro do japonês Yuki Tsunoda ganhou a causa. "Ele não foi contratado como piloto: estava apenas substituindo outro piloto”, leu-se no sumário do julgamento, divulgado na última sexta-feira.

Como a Red Bull-Ford impacta Honda, Porsche e toda a F1; veja debate

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: novo chefe da Ferrari erra ou acerta nos primeiros atos?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: