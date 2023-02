Carregar reprodutor de áudio

Tetracampeão mundial e recém-aposentado da Fórmula 1, o alemão Sebastian Vettel sempre prezou pela sua privacidade, com poucas informações sobre sua família vindo à tona nos últimos anos.

O apreço pela vida privada é tal que seus antigos adversários na categoria sequer têm seu número de telefone, exceto um deles. Quem diz é Stoffel Vandoorne, atual campeão da Fórmula E e piloto da McLaren na F1 entre 2017 e 2018.

O belga também é reserva da Aston Martin, pela qual Vettel correu em 2021 e 2022, e pediu ao espanhol Fernando Alonso, substituto do germânico na equipe britânica, mas o bicampeão mundial disse que não tem o contato. Segundo o asturiano, apenas Lewis Hamilton detém tal informação.

Foi o que Vandoorne disse à RTL, da Alemanha: "Pedi ao Fernando o número de telefone de Seb para desejar-lhe o melhor, mas ele me disse que não tinha, e que Lewis é o único piloto no grid que tem o número".

Após a aposentadoria da F1, Vettel disputou a Corrida dos Campeões (Race of Champions, em inglês) de 2023 na Suécia, mas ainda não se sabe se o tetracampeão mundial pela Red Bull participará de outros eventos do esporte a motor neste ano.

