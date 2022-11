Carregar reprodutor de áudio

Três dias após participar do primeiro treino livre para o GP de Abu Dhabi, Pietro Fittipaldi volta a conduzir o VF-22, carro da Haas na Fórmula 1, nesta terça-feira (22). O piloto brasileiro é um dos escalados para o teste de pós-temporada da categoria, que também será realizado no circuito de Yas Marina, nos Emirados Árabes Unidos. Esta será a última atividade do mais importante campeonato do automobilismo mundial em 2022.

O piloto, que na última sexta-feira foi destaque pela performance semelhante ao do titular Kevin Magnussen na primeira sessão de treinos do final de semana, celebra mais uma oportunidade de conduzir o carro do time americano na temporada.

Será a quarta vez que Fittipaldi pilotará o VF-22, repetindo a pré-temporada, no Bahrein, e os treinos livres no México e em Abu Dhabi.

“Tivemos um ótimo treino livre na sexta-feira, com um desempenho bem positivo. E agora estou muito feliz com a oportunidade de testar novamente o carro, podendo analisar os pneus para 2023. É uma atividade importante para a equipe pois os pneus estão mudando, e isso será bem relevante para o ano que vem”, disse Fittipaldi, que terá a companhia neste teste do novo titular da Haas no teste, Nico Hulkenberg.

"Testarei ao lado do Hulkenberg, que também andará com os pneus de 2023. Vai ser interessante ver o nosso feedback sobre esses pneus, e já tentaremos trazer o máximo de dados para a equipe, visando a próxima temporada. Agradeço a Haas pela confiança e espero fazer um bom teste”, completou.

PÓDIO: Verstappen vence e LECLERC SEGURA PÉREZ pra ser vice-campeão em Abu Dhabi! VETTEL pontua

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com debate 'treta' entre Verstappen e Pérez no GP de São Paulo