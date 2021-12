Diretor esportivo da Ferrari, Laurent Mekies afirmou que a dupla da escuderia na Fórmula 1, composta pelo espanhol Carlos Sainz e pelo monegasco Charles Leclerc, é a melhor do grid atual da categoria.

Em 2021, Sainz estreou pela equipe italiana e já desbancou seu novo companheiro, terminando à frente de Leclerc na tabela. O monegasco, por sua vez, bateu o antecessor do espanhol, Sebastian Vettel, nas duas temporadas (2019 e 2020) em que correu ao lado do germânico tetracampeão.

Apesar de jovem, Sainz, 27, já vai para sua oitava temporada na F1, enquanto Leclerc, 24, ruma para seu quarto campeonato com o time de Maranello, após substituir o veterano finlandês Kimi Raikkonen.

“Achamos que [o feedback dos pilotos] é um dos pontos fortes que recebemos agora, não apenas porque eles descrevem o que sentem, mas também porque têm a vontade e a motivação para voltar e trabalhar conosco para encontrar soluções”, disse Mekies ao Motorsport.com em Abu Dhabi.

“Eles fazem isso com palavras diferentes, para que possamos encaixar as coisas. Eles nem sempre concordam, o que novamente nos dá a chance de ver as coisas de uma maneira mais ampla. Essa parte está funcionando bem, mas sempre há mais por vir por causa da maneira como as coisas são. De todo modo, a forma com a qual eles se complementam, Carlos e Charles, é, no momento, a melhor que existe", seguiu o engenheiro francês.

“O nível de respeito, de desejo e de confiança é enorme. Os dois compartilham o mesmo impulso para levar a equipe a se recuperar. Esses caras, e a maneira como trabalham conosco, integrados, contributivos, dão uma vantagem competitiva muito significativa."

“Não queremos parar por aí. Queremos desenvolver isso, porque achamos que há mais por vir também. Mas, certamente, é um dos pontos fortes que temos", completou o dirigente da Ferrari, que terminou 2021 como a terceira melhor equipe da temporada.

