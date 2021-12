Bernie Ecclestone segue polêmico após a temporada 2021 da Fórmula 1. Depois de dizer que acredita que o heptacampeão Lewis Hamilton, britânico da Mercedes, não disputará o campeonato de 2022, o ex-chefão da F1 zombou da busca da categoria por diversidade, criticou o calendário do próximo ano e até atacou o diretor de provas Michael Masi, responsável por decisões polêmicas ao longo das corridas que levaram o holandês Max Verstappen, da Red Bull, ao seu primeiro título.

Tudo isso em seu tradicional cartão de Natal, em que o dirigente britânico de 91 anos costuma mandar seu recado aos entusiastas da elite do esporte a motor mundial. Em 2021, não poderia ser diferente.

Ataque à 'hipocrisia' da categoria na defesa da diversidade e 'menção' ao coronavírus

Em referência à campanha "We Race As One" (traduzido livremente para o português como "Nós corremos como um"), Ecclestone trocou a frase "End Racism" (Fim ao Racismo), vista nas camisetas de pilotos nas cerimônias pré-largada desde 2020, por pedidos de salários iguais para todos eles.

Na visão de Bernie, a F1 é hipócrita por pedir igualdade, mas ter grandes diferenças de salário entre seus competidores. Na parte de cima, os dizeres "Striving for Equality" (Lutando por Igualdade) aparecem de forma irônica.

A frase antirracista aparece logo abaixo, no asfalto. Além disso, também há um detalhe que contextualiza a pandemia de Covid-19: os pilotos Pierre Gasly, francês da AlphaTauri, e George Russell, britânico ex-Williams que correrá pela Mercedes em 2022, sendo vacinados (veja abaixo).

Celebração à competitividade entre Mercedes e Red Bull

Também na imagem, aparece uma disputa entre Hamilton e Verstappen, seguida da frase "At least some cars are equal some of the time" (Pelo menos alguns carros são iguais algumas vezes!), destacando um incomum equilíbrio entre as equipes de ponta da F1.

Críticas a Masi e ao calendário de 2022

A parte interna do cartão começa com a seguinte frase em inglês: "Rules for 2022: Don’t cross the white lines. Help your competitors with a little help from the stewards, and do not race!" (Regras para 2022: Não cruze as linhas brancas. Ajude seus competidores com uma pequena ajuda dos comissários, e não dispute posições!). É um forte ataque a Masi, que atua como diretor de provas da F1 desde o começo de 2019, quando seu antecessor, Charlie Whiting, faleceu.

Abaixo, Bernie completa: "A Merry Christmas for all. Enjoy a few days, as next year will be no holiday. My warmest wishes" (Feliz Natal a todos. Aproveitem alguns dias, pois no ano que vem não haverá férias. Meus melhores votos). Em 2022, a F1 terá 23 GPs, um recorde em seus 71 anos de história.

