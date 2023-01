Carregar reprodutor de áudio

A medida que os meses passam, as minúcias da rescisão entre Mattia Binotto e Ferrari vão surgindo. O ex-chefe de equipe da escuderia italiana na Fórmula 1 deixou o cargo para dar lugar a Fred Vasseur e, agora, foi descoberto que ele está impedido de assumir um rival até 2024.

De acordo com artigo publicado pelo Formu1a.uno, a Ferrari aumentou seu pacote de indenização para evitar que Binotto volte a trabalhar na F1 em um período de 12 meses - que antes, era de seis - impedindo que o italiano assuma uma equipe rival em 2023.

Mattia Binotto anuncia sua saída de Maranello no fim de novembro do ano passado, deixando o cargo de chefe da equipe após quatro anos no comando. No entanto, a notícia não surpreendeu muitos, uma vez que ao longo da segunda metade da temporada já havia vários rumores sobre seu futuro no esquadrão italiano.

Ele foi substituído pelo chefe da equipe Alfa Romeo e CEO Frederic Vasseur, que começou a trabalhar na fábrica em Maranello nesta segunda-feira. Ainda não se sabe aonde a jornada de Binotto levará, mas Toto Wolff já descartou contratá-lo para fazer parte da Mercedes.

A experiência do italiano no departamento de motores da Ferrari seria de grande ajuda tanto para a Red Bull quanto para a Audi, enquanto com a saída de Ross Brawn, a Fórmula 1 também precisaria de uma figura experiente à frente da administração.

Embora a temporada 2022 da Scuderia tenha sido bastante lenta no final, eles tiveram um dos carros mais fortes durante a maior parte do ano, e isso se deve ao trabalho de Binotto, então, se não como chefe de equipe, ele pode ser de grande ajuda para qualquer equipe a partir do final de 2023.

