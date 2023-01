Carregar reprodutor de áudio

Nos últimos anos, o sucesso de Lewis Hamilton na Fórmula 1 foi acompanhado por uma escolha de roupas que alguns consideraram extravagante, um campo que ele começou a explorar há alguns anos em visitas aos Estados Unidos.

O heptacampeão mundial é conhecido por ter ótimos relacionamentos com estilistas de renome e exibiu mais de uma de suas novas coleções de desfiles nos fins de semana de corrida da F1 quando chegou ao paddock.

No entanto, parece que Hamilton não é o único com predileção por looks ousados, já que Charles Leclerc também é um grande fã de moda. A música o ajuda a relaxar, mas ele também gosta de assistir a desfiles de moda. Por entender esse mundo, diz respeitar Hamilton por ser tão corajoso e quebrar as regras em termos de roupas.

"Às vezes falamos das marcas que gostamos. Ele ousa mesmo com os looks mais estranhos quando está em pista", disse o monegasco ao La Gazette dello Sport, onde confessou ter aplaudido o piloto da Mercedes pelo seu mais recente lançamento.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

"Falei brevemente com Lewis [sobre moda], parabenizando-o por sua nova coleção. Ele está fazendo um ótimo trabalho com a marca e eu realmente gosto. É definitivamente algo que gostaria de fazer no futuro."

"Isso liberta minha mente. Pelo menos estou pensando em algo diferente das corridas, o que acho ótimo. Esse era o meu problema antes, não conseguia escapar delas. A moda e a música me ajudam a fazer isso."

Embora ainda não esteja claro, alguns sugerem que Leclerc poderia seguir os passos de Hamilton, que lançou sua própria linha de roupas, a +44World em 2022, além da colaboração com a Tommy Hilfiger feita em 2018 chamada de TOMMYXLEWIS. Recentemente, o heptacampeão mundial posou para a famosa empresa de moda Valentino e sempre está presente nas edições da NY Fashion Week.

