A cada temporada, novos pilotos aterrissam na Fórmula 1. Em 2023, três nomes farão sua estreia de maneira integral: Oscar Piastri, Logan Sargeant e Nyck de Vries. E os três não poderiam ser mais diferentes. Suas idades, trajetórias, experiências e perspectivas do futuros escrevem histórias diferentes que se uniram em um único sonho: correr pela principal categoria de automobilismo do mundo.

Há quem esteja atrás de uma vingança muito esperada como no caso de De Vries, que nunca teve a oportunidade. Há os que são candidatos a tudo no futuro, como Piastri e agora Sargeant, que aproveitou o momento perfeito para realizar seu sonho com um ano de antecedência.

São desafios diferentes, mas todos são unidos pela necessidade de fazer bem no menor tempo possível, já que na Fórmula 1 tempo é ouro. Uma tarefa que não será nada fácil tendo em conta que terão pouco mais de um dia de testes antes de enfrentar a primeira corrida de 2023.

Nyck de Vries: a oportunidade que tanto esperava...

No verão passado, Nyck de Vries tinha o objetivo de confirmar seu papel como piloto titular na Fórmula E com a Maserati junto ao programa no WEC com a Toyota. Mas tudo mudou por conta do GP da Itália, em Monza. De Vries recebeu um chamado da Williams para substituir Alex Albon e aproveitou a oportunidade com perfeição, chamando a atenção de todos presentes.

No dia seguinte, celebrou sua grande atuação com seu amigo Max Verstappen, que sem saber foi a chave do seu futuro: "Tente ligar para Helmut Marko, nunca se sabe", disse o bicampeão mundial. De Vries não deixou Verstappen dizer duas vezes e dois dias depois estava em Graz, conversando com o conselheiro e diretor de pilotos da Red Bull.

A primeira impressão foi muito boa, Marko estava na caça por um substituto para Pierre Gasly e o acordo com a AlphaTauri não demorou a ser fechado. Dessa forma, o holandês se prepara para disputar sua primeira temporada na F1 com 28 anos, quando pensou que tudo estava perdido.

A ideia de se autoproclamar campeão da Fórmula 2 em 2019 se desvaneceu com o tempo além da falta de oportunidade que recebeu na máxima categoria. Contudo, conquistou o título da Fórmula E em 2021 e realizou grandes atuações fora da F1 que chamaram a atenção.

De Vries terá que se familiarizar com certos aspectos da Fórmula 1, mas conta com uma grande experiência em monopostos, o que não deve fazer com que demore para se adaptar.

Oscar Piastri: obrigado a impressionar na McLaren

Oscar Piastri foi o ponto de atenção em agosto do ano passado. No fim da primavera, parecia destinado a ser o substituto de Fernando Alonso na Alpine, já que a renovação de contrato da equipe acabou não convencendo o espanhol e os diretores precisavam buscar uma alternativa.

No entanto, quando o anuncio do bicampeão mundial com a Aston Martin aconteceu, Piastri entrou em cena como piloto da equipe de Enstone, mas rapidamente fez questão de negar, já que neste momento já havia assinado contrato com a McLaren - quem finalmente venceu a batalha nos tribunais.

A trajetória do jovem australiano nas categorias inferiores foi perfeita, com três títulos consecutivos conquistados na Fórmula Renault, Fórmula 3 e Fórmula 2, resultados excepcionais que fizeram todos os focos se concentrarem nele.

Ao contrário do que acontece com outros estreantes, as expectativas com Piastri estão nas nuvens e isso pode ser uma faca de dois gumes. Se conseguir se sair bem, entrará no seleto clube dos potenciais campeões do mundo, mas também existe o risco que Lando Norris o deixe para trás e acabe com toda essa empolgação.

O australiano vai precisar de alguns fins de semana para se adaptar e se familiarizar com o carro, mas com a chegada da Fórmula 1 na Europa, seus resultados terão que estar na altura do carro de Woking.

Logan Sargeant: o assento perfeito no momento adequado

Quando a Williams anunciou que Logan Sargeant se tornaria parte da sua academia de jovens pilotos, ninguém prestou atenção na notícia. O piloto de 20 anos tinha acabado de fazer uma decepcionante temporada na Fórmula 3 e não parecia estar destinado a grandes coisas.

No começo de 2022, em seu primeiro ano na Fórmula 2, o norte-americano começou a mostrar um melhor rendimento: primeiro, entrando na zona de pontuação com seu primeiro pódio e depois, finalmente, com dupla vitória em Silverstone e no Red Bull Ring. Pouco a pouco, a Williams voltou sua atenção sobre Sargeant, sobre tudo tendo em conta de que precisavam de um piloto para dizer 'adeus' a Nicholas Latifi, o único obstáculo era a superlicença.

Na última corrida da temporada, em Abu Dhabi, o piloto estadunidense conquistou os pontos necessários e seu sonho se tornou realidade no mesmo momento. A Fórmula 1, então, contará com um piloto norte-americano no grid como há muito tempo esperava.

Logan Sargeant vai precisar de tempo, mas seu caso tranquilamente terá mais paciência em relação aos dois anteriores. O piloto não terá grandes estresses em sua estreia, poderá contar com a referência de Alex Albon e só terá que fazer uma temporada melhor do que Nicholas Latifi fez no ano passado, o que não parece uma tarefa muito complicada.

